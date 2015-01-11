Экспедиция на перевал Дятлова: южноуральцы готовятся покорить гору Отортен на снегоходах

Экспедиция на Северный Урал стартовала 19 февраля. Сейчас она перешла на второй этап. Колонна из девяти мощных и высокопроходимых «Уралов» доставила снегоходы, грузовые сани, провизию и снаряжение экспедиции до стартовой точки маршрута – реки Северная Тошемка. Далее группа путешественников отправилась на вершину Отортен на снегоходах. Автоколонна стартовала от проходной автомобильного завода «Урал». Машины прошли более 1700 км, в том числе преодолели участок без дорог, покрытый плотным снежным настом. 20 февраля на берегу реки Северная Тошемка произведена выгрузка экспедиционного оборудования. «Уралы» вернулись в Миасс, а экспедиция отправилась покорять перевал на снегоходах. В день разгрузки «Уралов» один из участников экспедиции, министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин оценил мощь и надежность вездеходов, испытав лично две модели автомобилей.«Я служил в свое время в воздушно-десантных войсках и умел возможность поездить на различной тяжелой технике. Но за рулем автомобилей «Урал» впервые. Впечатляет мощь, надежность, простота технического обслуживания. Техника Миасского автозавода хорошо известна в нашей стране именно благодаря своим качествам: «Урал» – там, где трудно, там, где другие пасуют. Было интересно оказать поддержку такому проекту, где главными составляющими выступают мужество, патриотизм и память», – отметил министр.
Источник: министерство культуры Челябинской области