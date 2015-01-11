В Челябинской области 4 торговых сети подключились к соглашениям по сдерживанию цен

В Челябинской области ряд крупных производственных и торговых организаций заявили о готовности подключиться к федеральным соглашениям о снижении и поддержании цен на сахар-песок и подсолнечное масло.
К соглашениям уже присоединились четыре южноуральских производителя масла, занимающие более 95% рынка, восемь крупных оптовых компаний, четыре региональные торговые сети, включающие более 250 торговых точек, и около 80 несетевых магазинов. В них цены на эти товары находятся в пределах допускаемых соглашениями значений: 46 рублей за сахар и 110 – за растительное масло.
«Для контроля за соблюдением параметров соглашений Минэкономразвития совместно с муниципалитетами еженедельно мониторит уровень цен на социально значимые товары. В случае выявления фактов их превышения информация направляется в контрольно-надзорные органы. Для координации проводимой работы проведены совещания с предпринимателями, главами муниципалитетов, представителями УФНС и УФАС. Налажено взаимодействие с Челябинскстатом», – сообщили в министерстве.
Напомним, ранее заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук призвал муниципалитеты активнее выстраивать диалог с предпринимателями на местах и подключать бизнес к работе по сдерживанию цен.
https://dostup1.ru/economics/V-Chelyabinskoy-oblasti-4-torgovyh-seti-podklyuchilis-k-soglasheniyam-po-sderzhivaniyu-tsen_134646.html