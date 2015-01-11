Во время бурана на трассах в Челябинской области бросили 437 машин

Во время бурана, 23-24 февраля, на дорогах южных районов Челябинской области было броцшено 437 автомобилей.
«С 23 по 26 февраля с трасс было эвакуировано 419 единиц. Осталось всего 18 машин: 12 – восемь легковых и четыре грузовые – в поселке Логовой (Троицкий район); три – две грузовых и легковушка – в 3 км от поселка Октябрьский (Октябрьский район); два грузовика – в селе Бородиновка (Варненский район) и один большегруз – на автодороге Обход города Карталы.
Собственников автомобилей просят по возможности забрать свой транспорт, тем самым оказать содействие в расчистке дорог.
Напомним, за время непогоды на Южном Урале выпала почти двухмесячная норма осадков. По словам синоптиков, на южной границе региона столкнулись холодный антициклон с востока и циклонический вихрь с запада.
https://dostup1.ru/society/Vo-vremya-burana-na-trassah-v-Chelyabinskoy-oblasti-brosili-437-mashin_134635.html