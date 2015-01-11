Кубок СМИ-2021 достался сборной Союза журналистов Челябинской области

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"Уральские Кабельные Сети Озёрск" поддержали акцию "Читай дальше"

"Новости недели" с Александрой Лебедевой

Бокс не только для мужчин! Интервью с Анной Зининой

ТВ Эфир 60+ против вируса. Вышивка.

Сбитнев Иван Михайлович о ситуации на Аргаяшской ТЭЦ

Новости Недели с Александрой Лебедевой (14.02.2021)

ТВ Эфир 60+ против вируса. Лекция от клуба "Рифей" о композиторе и музыканте Юрии Андреевиче Гарине

20 минут с...тренером и танцором TWERK Марией Гальт

Новости Недели с Александрой Лебедевой (07.02.2021)

ТВ Эфир 60+ против вируса. Лекция об изготовлении кукол на дому.

Поедим. Гамбургер.

ТВ Эфир 60+ против вируса. Лекция о дирижере Борисе Ивановиче Борисове

«Кремль» вмешался в конфликт между 36 школой и горожанами.

ТВ 60+. "Рифей". Январь 2020

Розыгрыш от УКС. Январь 2021

Пресс-конференция Главы ОГО. Декабрь 2020

Хроники. Covid-19. Новый год

Поедим? Суп антипохмельный

ТВ 60+. Вальс. Декабрь 2020

Поедим? Новогодняя кета

ТВ 60+. Цигун. Декабрь 2020

ТВ 60+. Сыроедение. Декабрь 2020

Метлино без света. Декабрь 2029

ТВ 60+. Белояр. Декабрь 2020

Отмена ЕНВД. Декабрь 2020

ТВ 60+. Карвинг. Декабрь 2020

"Чудесный лес". Интервью о проекте. Декабрь 2020

Психолог о коронавирусе. Декабрь 2020

Про налоги. Ноябрь 2020

Хроники. Covid-19. Про начало пандемии

Поедим? Выпуск про витамин Д. Ноябрь 2020

Лавкалюбимка и благоустройство Озёрска. Октябрь 2020

Будущее атомной отрасли. Октябрь 2020

Мастер-класс по организации рабочего места. Октябрь 2020

Кальмар от шефа под сливочным соусом. Октябрь 2020

Про ПСР. Октябрь 2020

Команда "Арго" - ЛУЧШИЕ! Октябрь 2020

Nuclear kids. Интервью с Георгием Колокольниковым. Октябрь 2020

20 минут с... спортсменом-эксремалом. Октябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Часть 4

ОРВИ и Ковид в Озёрске. Интервью Е.П.Фомина. Октябрь 2020

Наши на AtomSkills. Октябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Часть 3

Профессии будущего на Маяке. Сентябрь 2020

Поедим? Выпуск про антишашлыки

Про письма от ОКХ. Сентябрь 2020

Интервью с М.А.Саморуковской. Сентябрь 2020

Хроники. Спецвыпуск с конкурса караоке

Хроники. Выпуск 26. Про оживающий туризм. Сентябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 2

Массовый спорт на Маяке

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 1

Гречка от шеф-повара

У сотрудников ПО Маяк по 36 часов в сутках

Ковид и экономика. Сентябрь 2020

Экскурсия по особенной школе. Август 2020

Маяк. Спорт. Егоза

Поедим? Копчёная уха

Хроники. Фестиваль Улетай

75 лет атомной промышленности. Выпуск 1

Подготовка к 1 сентября 2020

Налоги. Август 2020

Реновация по-озерски

Хроники. Спецвыпуск. Визит губернатора. Август 2020

Хроники. Спасибо нашим врачам

Спецвыпуск про скейтпарк. Июль 2020

Поедим? Выпуск 2. Шашлычок из лосося

Хроники. «У меня умерла мама»

Хроники. COVID 19. Выпуск 22. Про кофе

ЗОЖжём. Выпуск о прессе

Хроники. Выпуск 21. Арсен Карапетян

Поедим ? Часть 1. Сырный Суп.

Хроники. Covid 19. Выпуск 20. Сочи&Геленджик

Даунхилл на Егозе. Июль 2020

ЗОЖжём! Зачем нам красивая осанка?!

Хроники. Выпуск 19. Спорт на удаленке

ЗОЖжём! Почему хрустят суставы!

Хроники. Выпуск 18. Про бизнес

Про автобусы и коронавирус. Июнь 2020

Хроники. Выпуск 17. Про Москву

Хроники. Выпуск 16. Репортаж из Лос-Анджелеса

Хроники. Выпуск 15. Стрит Арт, выборы и ЖКХ

Хроники. Выпуск 14.

О работе детских садов. Май 2020

О субсидиях на детей. Май 2020

ЗОЖжём. Качаем ягодицы. Май 2020.

Хроники. Выпуск 13. Последние звонки в онлайне

О субсидиях для малого и среднего бизнеса. Май 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 12. О бизнесе

Хроники. Выпуск 10. День Победы

Хроники. Выпуск 9

Налоги и самоизоляция. Май 2020

О дистанционном обучении. Апрель 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 8

О поддержке предпринимателей. Апрель 2020

Хроники. Выпуск 7

Хроники. Выпуск 6

Хроники. Выпуск 5

Онлайн интервью с психологом. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 4

Хроники. Covid-19. Выпуск 3

Про КПП и садоводов. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 2

Разговор с директором. Часть 3. Март 2020

30 минут с … Актрисой театра. Март 2020

О пособиях на детей. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 1

Разговор с директором. Часть 2. Март 2020

Разговор с директором. Часть 1. Март 2020

О мошенниках. Март 2020

О налогах. Март 2020

30 минут с … Камеди Матерью. Март 2020

Экономия с УКС и "Не болей!"

20 минут с ... молодым ученым. Февраль 2020

Бесплатные тренировки в "Гагарин". Февраль 2020

О налогах. Январь 2020

30 минут с… главой города. Декабрь 2019

30 минут с… горнолыжником. Декабрь 2019

20 минут с … археологом. Ноябрь 2019

Бизнес-школа. Ноябрь 2019

Юбилейный концерт в ДК «Строитель». Ноябрь 2019

20 минут со... скаутом модельного агентства. Ноябрь 2019

Концерт бардовской песни. Октябрь 2019

Пришла пора платить налоги. Октябрь 2019

Трио "Трое". Концерт. Сентябрь 2019

Репортаж из "Клумбы". Сентябрь 2019

Мюзик-холл "Премьера". Август 2019

20 минут с... путешественницей. Август 2019

Интервью с А.А.Кузнеченковым. Август 2019

20 минут с… бизнес-леди. Июль 2019

Чемпионат в Казани. Июль 2019

Сергей Гергенрейдер. Июнь 2019

Парусный спорт. Июнь 2019

КСП "Парус". Июнь 2019

Игорь Абдулвагидов. Июнь 2019

Ольга Хакимова. Июнь 2019

Новые налоговые льготы. Июнь 2019

20 минут с ... психологом. Май 2019

Творческая гостиная с В.Шестаковой

Концерт выпускников ОГКИ

Stand Up по-Озёрски. Май 2019

Посадка деревьев. Май 2019

Встреча с молодыми актерами. Май 2019

Чемпионат России. Апрель 2019

Е. Щербаков. Итоги и планы. Апрель 2019

Весенняя мозаика. Апрель 2019

Тренировка озерских атлетов. Апрель 2019

Исчезающая старина. Март 2019

Грязь, мусор и слякоть. Март 2019

Об Управляющих компаниях. Март 2019

Посвящение Цветаевой. Март 2019

Трио "Трое" поздравляет с 8 Марта! Март 2019

Влад Шуман и его проект. Февраль 2019

Голос Озёрска 60+. Февраль 2019

О новых тарифах на вывоз мусора. Февраль 2019

Интервью с В.Азимовым. Февраль 2019

"Памяти маэстро". Январь 2019

О и переходе на новую систему обращения с ТКО. Январь 2019

Из гусеницы в бабочку. Январь 2018

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 2

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 1

Фестиваль авторской песни 2. Декабрь 2018

С новым годом, с 2019ым!

Концерт эстрадного отделения. Декабрь 2018

Отчетный концерт ДМШ. Декабрь 2018

«Скажи спасибо, что живой!». Декабрь 2018

Фестиваль авторской песни. Декабрь 2018

Концерт ко Дню Матери. Ноябрь 2018

Итоги дорожных ремонтов. Ноябрь 2018

Встреча с Н.Скрябиным. Ноябрь 2018

Встреча с А.Бурцевым. Ноябрь 2018

О стратегии развития города до 2035 года. Ноябрь 2018

Подорожает ли интернет? Ноябрь 2018

Открытие игровой комнаты в ДБ. Ноябрь 2018

Об оптимизации и не только. Ноябрь 2018

Время платить налоги. Ноябрь 2018

Встреча с писателями. Октябрь 2018

О перспективах к-ра "Октябрь". Октябрь 2018

Встреча с Ириной Костериной. Октябрь 2018

Ликвидация 21ой и 22ой школ. Октябрь 2018

Концерт в память Ю.Визбора. Сентябрь 2018

Главный режиссёр "Золотого петушка" о новом сезоне. Сентябрь 2018

ДЭБЦ. Интервью с директором. Сентябрь 2018

Сила воли. Сентябрь 2018

Экскурсия в Храм. Сентябрь 2018

О НЕвывозе мусора. Август 2018

О детском хоккее. Август 2018

Встреча с Георгием Кашковым. Июль 2018

Один в поле воин. Июль 2018

Творческая встреча с А.Иодловским. Июль 2018

Парусный спорт в Озёрске. Июль 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 3. Июль 2018

Озеленение Озёрска. Июня 2018

"Садоводы, выйдите из сумрака!". Часть 2. Май 2018

Творческая встреча с М.Назаровым. Май 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 1. Май 2018

Ресурсный центр для НКО. Май 2018

Университет третьего возраста. Выпускной. Апрель 2018

ММПКХ и бардак. Апрель 2018

О.В.Костиков об общественных инициативах. Апрель 2018

Весна на Егозе. Море снега и эмоций)))) Апрель 2018

Спасение озерчан, дело рук.... Апрель 2018

Новые планы по благоустройству Озёрска. Апрель 2018

Пожарная безопасность в ТРК "Фестиваль". Апрель 2018

Горнолыжный Озёрск. Март 2018

Озёрский фотоклуб. Март 2018

"Земля Эльзы" Март 2018

Строительство игровой в детской больнице. Февраль 2018

Фрагмент интервью о спортивной жизни города. февраль 2018

О выставке "Start в Art". Февраль 2018

И.М.Сбитнев о голосовании за благоустройство города. Февраль 2018

Светлана Худякова о Фестивалях февраля 2018

Интервью с Л.В.Горбуновой. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок. Январь 2018

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта. 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
| Губерния

Областной турнир «Восточные игры» в третий раз собрал любителей нардов

В Доме дружбы народов Челябинской области 27 февраля прошел Третий Областной турнир игры в нарды «Восточные игры». Его участниками стали представители национально-культурных...

| Губерния

Южноуральских журналистов приглашают к участию в творческом конкурсе «Огонь Победы»

В год 80-летия начала Великой Отечественной войны «НОВАТЭК-Челябинск» приглашает журналистов региональных СМИ к участию в творческом конкурсе «Огонь Победы».
Одноименный...

| Губерния

В Челябинской области пациенты с псориазом могут бесплатно пройти высокотехнологичное лечение

На Южном Урале с 1 по 31 марта пройдет акция по обследованию и лечению больных псориазом в условиях консультативно-диагностических отделений, дневного и круглосуточного...

| Губерния

Ученые ЮУрГУ разрабатывают технологию безотходной переработки медьсодержащих шлаков

Экологичный подход к переработке отходов медеплавильных предприятий разрабатывают ученые ЮУрГУ. При использовании такого метода ценные металлы вернутся на производство...

| Губерния

«Динамо-Уралочка» одержала победу над «Кинефом» в первом матче ватерпольной Евролиги

В четвертьфинале женской ватерпольной Евролиги златоустовская «Динамо-Уралочка» обыграла в гостевом поединке многократного чемпиона России, обладателя Еврокубков...

| Губерния

Резиденты индустриального парка ММК в 2020 году повысили все экономические показатели

Уверенный экономический рост продемонстрировали по итогам 2020 г. резиденты «ММК-Индустриальный парк», в том числе обеспечивающие работу системообразующих отраслей...

| Губерния

Команда из Златоуста стала лучшей на VI Зимнем областном фестивале ГТО

В минувшие выходные, 27-28 февраля, в Сатке состоялись финальные соревнования VI Зимнего областного фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», посвященного 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО. Победу в командном зачете одержала команда Златоустовского городского округа.
Финалу предшествовали два отборочных этапа на муниципальном и зональном уровне. В них приняли участие около 4500 человек из 39 муниципальных образований области. Сильнейшие спортсмены муниципальных этапов вошли в сборные команды и получили право участвовать в зональных соревнованиях, которые прошли в Челябинске, Сатке и Магнитогорске. По итогам зональных этапов право участвовать в финальных соревнованиях VI зимнего областного Фестиваля ГТО завоевали 12 лучших команд.В финале фестиваля приняло участие 140 спортсменов из 10 лучших команд, представляющие Златоустовский, Миасский, Чебаркульский, Челябинский и Южноуральский городские округа, а также Саткинский, Красноармейский, Кусинский, Аргаяшский и Чесменский муниципальные районы. К сожалению, из-за сложных погодных условий не смогли принять участие в фестивале команды из Верхнеуральского муниципального района и Магнитогорского городского округа.Участники соревновались в беге на лыжах, подтягивании из виса на высокой перекладине, наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжке в длину с места толчком двумя ногами, поднимании туловища из положении лежа на спине, челночном беге, а также в стрельбе из электронного оружия. Первое место в упорной борьбе завоевала команда Златоустовского городского округа, второе место - у команды Саткинского муниципального района, замкнула тройку призеров команда Красноармейского муниципального района.Победителям и призерам в командном первенстве вручены грамоты, кубки и медали. Участники, первенствовавшие в личном зачете среди мужчин и женщин, награждены грамотами, кубками, медалями и денежными призами. [gallery]  Подробнее

| Губерния

Военному учебному центру при ЮУрГУ присвоено имя дважды Героя Советского Союза Семена Хохрякова

Имя дважды Героя Советского Союза Семена Васильевича Хохрякова присвоено Военному учебному центру при Южно-Уральском государственном университете. Свидетельствующий...

| Губерния

Южноуральские легкоатлеты завоевали медали на первенстве России

С 23 по 25 февраля в Кирове проходило первенство России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет в помещении. Участниками состязаний стали 500 спортсменов...

| Губерния

Кубок СМИ-2021 достался сборной Союза журналистов Челябинской области

В горнолыжном центре «Солнечной долина» в прошедшие выходные состоялись соревнования по зимнему двоеборью (горные лыжи/сноуборд и картинг) имени Ольги Давиденко...
| Губерния

Кубок СМИ-2021 достался сборной Союза журналистов Челябинской области

Кубок СМИ-2021 достался сборной Союза журналистов Челябинской области Источник: Юлия Боровикова




В горнолыжном центре «Солнечной долина» в прошедшие выходные состоялись соревнования по зимнему двоеборью (горные лыжи/сноуборд и картинг) имени Ольги Давиденко. Первое место заняла Сборная союза журналистов Челябинской области. Соревнования стали центром притяжения медиасообщества Челябинской области и соседних регионов. Те, кто ежедневно формируют информационную повестку Уральского федерального округа, собрались, чтобы не только помериться силами в спортивных достижениях и обменяться профессиональным опытом, но и вопреки морозам продемонстрировать несгибаемую волю к победе. По итогам соревнований Кубок достался сборной Союза журналистов Челябинской области.Ежегодный зимний медиапраздник в горах Южного Урала проводится с 2012 года, в 2014 году она вышел на межрегиональный уровень. В нем принимают участие журналисты, сотрудники редакций, фотографы и видеографы, представители PR-служб предприятий и организаций, а с 2021 года – даже блогеры. в 2021 году на горе соревновались 12 команд. Это сборная Союза журналистов Челябинской области, сборная Свердловского областного телевидения, Глобал ТВ (г. Южноуральск), сборная Хорошие новости, ГТРК «Южный Урал», медиахолдинг «Первый областной» (Челябинская область), сборная пресс-служб ЮУрГУ и ЧелГУ «Универ», клуб пресс-служб Челябинской области, сборная СМИ и пресс-служб Копейска, сборная Башкортостана и Тюмени, Блогеры. Вне зачета выступила команда организаторов и партнеров, а в дисциплине «картинг» еще и 14-я команда – от журнала «Деловой квартал». В этом году Кубок прошел в экстремальных условиях: аномальная для конца февраля стужа. Но уральский мороз не повлиял на атмосферу мероприятия. То, что она станет теплой, дружеской и очень «ламповой», стало понятно уже на первом этапе мероприятия – знакомстве команд, которое, кстати, было нововведением этого года. Все собравшиеся особо отметили место проведения мероприятия: по их словам, ГЛЦ «Солнечная Долина» за последние годы реально продвинулся в своем развитии, став по-настоящему европейским курортом. Открытие Кубка 2021 года прошло, как и полагается, официально и вместе с тем активно, ярко и по-настоящему празднично. Для начала все согрелись на зарядке от мастера спорта Владимира Иванова. Затем собравшихся приветствовали высокие гости и организаторы: первая леди Челябинской области, учредитель фонда социальных, культурных и образовательных инициатив Ирина Текслер, и.о. министра спорта региона Максим Соколов; председатель совета директоров  ООО «Горнолыжный центр «Солнечная долина», президент национального парка спорта, туризма и активного отдыха «Тургояк» Олег Сиротин; председатель союза журналиста Челябинской области Светлана Зайцева; председатель Совета директоров группы компаний «Микар» Семен Мительман; представители организаций-партнеров. Воодушевляющие слова участники услышали от Ирины Текслер: «Очень рада присутствовать сегодня здесь, с вами. Я надеюсь, что Кубок СМИ станет в скором времени новой визитной карточкой Южного Урала, точкой притяжения представителей медиасферы всей России».По словам Ирины Текслер, на грандиозном празднике спорта, юности и в столь уникальном месте невозможно не заразиться духом соревнований и не попробовать свои силы на горнолыжной трассе. И продемонстрировала свое утверждение, приняв участие в соревнованиях в составе команды организаторов и партнеров (вне зачета). И, кстати, показала достойный результат. До 2018 года Кубок СМИ открывала Ольга Давиденко, экс-председатель Союза журналистов Челябинской области, имя которой сегодня носит это мероприятие. Она на протяжении нескольких лет выступала идейным вдохновителем и организатором Кубка. В этом году старт соревнованиям на горе дала дочь Ольги – Любовь, которой она передала свою любовь к горнолыжному спорту. Всего по итогам спортивной части Кубка СМИ было разыграно 30 медалей. Наибольший интерес традиционно прикован к результатам командных соревнований.Первое место заняла Сборная союза журналистов Челябинской области. Среди подарков от партнеров эта команда также получила сертификат на участие в следующих соревнованиях – Кубке Губернатора 20 марта. Будем болеть!«Серебро» досталось команде блогеров.Третье почетное место у гостей – сборной Башкортостана и Тюмени. Состав команд и результаты в индивидуальных зачетах смотрите в приложении. Не подкачали и многочисленные болельщики команд: невзирая на ветер и мороз, они поддерживали коллег и друзей на протяжении всех этапов состязаний. Лучшей командой поддержки признан медиахолдинг «Первый областной». За свои старания и стойкость они получили сертификаты на тюбинги. Кроме того, желающие болельщики смогли получить уроки катанию на горных лыжах или сноуборде.  Еще одно знаковое нововведение: награждение победителей соревнований не только в спортивных, но и креативных номинациях. Это ноу-хау с восторгом восприняли участники: творческое самовыражение у медийщиков буквально «в крови». Свои артистические способности, кстати, участники Кубка СМИ продемонстрировали и вечером, когда ярко «зажгли» на конкурсе «Песенный фристайл». Отдельно стоит отметить форумную часть мероприятия. В этом году она была посвящена актуальной и «созвучной» месту проведения теме – «Топим за Южный Урал – о продвижении гор и других достопримечательностей». По признанию участников, получился глубокий, конструктивный и душевный разговор. «На Урале огромный нереализованный потенциал для развития экотуризма. Участники форума первыми узнали о новейшем проекте Великий Уральский путь. А также — куда из Башкирии ведет Большая Южноуральская тропа и почему даже при долгом шествии по ней не потребуются палатки, — отметили пользователи соцсетей. — Закон не оперирует понятием экотуризм (работа над новым законом уже идет). Зато мы сегодня разложили это понятие на составляющие признаки! А еще узнали, как заниматься фрилуфтсливом. Нам также рассказали, кто такие экобизнесмены, и аж о двух городах будущего, где хочется жить, растущих в Челябинской области». Журналисты прямо на форуме получили заманчивое предложение о работе на информационных ресурсах Тюмени о туризме в УрФО, независимо от места проживания». В дискуссии приняли участие: Алексей Яковлев, представитель Минприроды РФ – заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Министерства природных ресурсов и экологии РФ (ранее - директор нацпарка Таганай); Михаил Буторин, Москва, владелец агентства интернет-маркетинга, дизайна и контента «Лес» с ключевой экспертизой в темах экологии, природы, туризма, развития территорий; Раис Габитов, Уфа, амбассадор Башкирии, организатор фестиваля Digital Курултай (близкого Кубку СМИ); Василий Курбацких, Челябинск, учредитель БЦ «Аркаим-Плаза» и L-Town; Александр Пересторонин, член правления Союза журналистов Тюменской области, сопредседатель ОНФ в Тюменской области, зам. главного редактора интернет-издания newsprom.ru; Олег Сиротин, председатель совета директоров ООО «Горнолыжный центр «Солнечная долина», президент Национального парка спорта, туризма и активного отдыха «Тургояк». Соорганизатором панельной сессии выступил Сбербанк. «Мы поддерживаем Кубок СМИ не в первый раз. Значение этого мероприятия для медиасферы трудно переоценить. Общение с коллегами, обмен опытом, мастер-классы и дискуссии на острые темы — все это напрямую влияет на компетенции журналистов. А это значит, влияет и на нашу работу, потому что от профессионализма сотрудников СМИ зависит доступность и качество информации, которая важна для любого бизнеса. Рад, что у журналистов есть возможность и желание развиваться», — подчеркнул управляющий Челябинским отделением ПАО Сбербанк Денис Чугунов. На Кубке СМИ были награждены победители регионального конкурса профессионального мастерства журналистов в память об Ольге Давиденко. Ими стали: в номинация «Печатные СМИ» Наталья Черепанова, «Магнитогорский рабочий», за материал «Мама на время»; в номинация «Электронные СМИ (ТВ, радио, Интернет)» Игорь Болонин, «Вести – Южный Урал», за цикл сюжетов про национальные парки Челябинской области; в номинации «Работа фотографов и операторов»  оператор «Аргаяш медиа» Гузялия Гумарова за фильм «125 лет Аргаяшу».Кроме того, медиаобщественность узнала имена победителей конкурса профессионального мастерства PR-специалистов Челябинской области #PRЕМИЯ2020 имени Ольги Давиденко по результатам основного экспертного голосования. Лучшими PR-проектами года стали «Стена Памяти» компании «Интерсвязь» и «Золотые молнии – большим героям малой энергетики» Ассоциации малой энергетики. В номинации «Лучший внутрикорпоративный проект года» приз завоевал Челябинский государственный университет — «Использование новых соцмедиа в продвижении университета». Лучшим корпоративным СМИ года признан информационный бюллетень «Новая энергия» компании «Уралэнергосбыт».Победители обоих конкурсов получили премии от группы компаний «Микар»:  председатель Совета директоров Семен Мительман на протяжении трех лет лично поздравляет представителей СМИ с их профессиональными успехами.  Организаторы Кубка СМИ — министерство по физической культуре и спорту Челябинской области совместно с Дирекцией спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне», Союз журналистов Челябинской области, группа компаний «Микар», ГЛК «Солнечная долина»  — благодарят всех участников, болельщиков и партнеров проекта и с нетерпением ждут встречи в новом году. Организаторы благодарят партнеров Кубка, которые внесли значительный вклад в проведение мероприятия на высоком уровне: челябинское отделение ПАО «Сбербанк» (соорганизатор форумной части), Русская медная компания, Жилой комплекс «Город L-Town», страховая компания «ВСК» (страхование всех участников форума), Финансовая компания «БКС Мир Инвестиций», Агрофирма «Ариант» и Центр пищевой индустрии «Ариант», группа компаний «Мавт», Озерский спиртоводочный завод, сеть стоматологических клиник «Белый Кит», клиника «Источник», кофейня Surf Coffee Челябинск, фитнес-центр «Му сlub», магазин экстремальных видов спорта STREETLAB, агрохолдинг «Ситно».  Информационную поддержку оказали медиахолдинг «Первый областной», медиахолдинг «Комсомольская правда», ГТРК «Южный Урал», медиахолдинг «Гранада Пресс», сайт «Хорошие новости».  Фото со спортивных награждений, автор Юлия Боровикова: https://cloud.mail.ru/public/Vi6c/UK3UuHZ2B   Имена победителей и призеров: Горные лыжи, слалом-боне, мужчины(длина трассы 500 м, кол-во ворот 17)1 место – Владимир Сазонов  (сборная Союза журналистов Челябинской области, член Союза журналистов, фотокорреспондент ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск», Магнитогорск);2 место – Михаил Волков (сборная «Хорошие новости», корреспондент, ведущий  АНО «Редакция Телеканала Совета Федерации «Вместе РФ», Москва);3 место – Андрей Свинкин (сборная Башкортостана и Тюмени, член Союза журналистов, Тюмень). Горные лыжи, слалом-боне, женщины(длина трассы 500 м, кол-во ворот 17)1 место – Елена Ильясова (команда блогеров, блогер, Челябинск);2 место – Екатерина Логвинова (сборная Союза журналистов Челябинской области, член Союза журналистов, Челябинск);3 место – Лариса Ульянова (сборная Союза журналистов Челябинской области, пресс-атташе ГК «Компаньон», Челябинск). Сноуборд, слалом-боне, мужчины(длина трассы 500 м, кол-во ворот 17)1 место – Петр Дерешев (сборная СМИ и пресс-служб г. Копейска, оператор телеканала «Инсит-ТВ», Копейск);2 место – Александр Пересторонин (сборная команда Башкортостана и Тюмени, зам. главного редактора NewsProm.ru , Тюмень);3 место – Михаил Дёмушкин (команда блогеров, блогер Михаил Мёд, г. Челябинск). Сноуборд, слалом-боне, женщины(длина трассы 500 м, кол-во ворот 17)1 место – Алёна Аксеновских (сборная Союза журналистов Челябинской области, PR - директор ООО «Интерсвязь», Челябинск);2 место – Дарья Блинова (команда ГТРК - Южный Урал, заместитель начальника службы информационных программ ТВ, Челябинск);3 место – Наталья Горанская (команда «ГТРК - Южный Урал», PR-специалист отдела продвижения,  Челябинск). Командные результаты1 место – сборная Союза журналистов Челябинской области (Владимир Сазонов, Лариса Ульянова, Екатерина Логвинова, Алёна Аксеновских, Андрей Калинин).2 место – блогеры (Анастасия Шлотгауэр, Елена Ильясова, Владимир Иванов, Михаил Мёд, Евгений Тетенев).3 место – сборная Башкортостана и Тюмени (Раис Габитов, Артем Валиев, Александр Пересторонин, Андрей Свинкин, Эльвира Сафина).Картинг, мужчины/женщины(личный зачет)1 место – Евгений Тетенёв (команда блогеров, руководитель агентства «Ньютон SMM», Челябинск);2 место – Владимир Сазонов  (сборная команда Союза журналистов Челябинской области, член Союза журналистов, фотокорреспондент  ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск», Магнитогорск);3 место – Денис Мякишев (руководитель филиала ФГБУ «Редакция «Российской газеты» в Челябинске).
2021-03-01YEKT14:00:00
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