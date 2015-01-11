2021-03-01YEKT14:00:00 | Губерния Кубок СМИ-2021 достался сборной Союза журналистов Челябинской области Источник: Юлия Боровикова









В горнолыжном центре «Солнечной долина» в прошедшие выходные состоялись соревнования по зимнему двоеборью (горные лыжи/сноуборд и картинг) имени Ольги Давиденко. Первое место заняла Сборная союза журналистов Челябинской области. Соревнования стали центром притяжения медиасообщества Челябинской области и соседних регионов. Те, кто ежедневно формируют информационную повестку Уральского федерального округа, собрались, чтобы не только помериться силами в спортивных достижениях и обменяться профессиональным опытом, но и вопреки морозам продемонстрировать несгибаемую волю к победе. По итогам соревнований Кубок достался сборной Союза журналистов Челябинской области.Ежегодный зимний медиапраздник в горах Южного Урала проводится с 2012 года, в 2014 году она вышел на межрегиональный уровень. В нем принимают участие журналисты, сотрудники редакций, фотографы и видеографы, представители PR-служб предприятий и организаций, а с 2021 года – даже блогеры. в 2021 году на горе соревновались 12 команд. Это сборная Союза журналистов Челябинской области, сборная Свердловского областного телевидения, Глобал ТВ (г. Южноуральск), сборная Хорошие новости, ГТРК «Южный Урал», медиахолдинг «Первый областной» (Челябинская область), сборная пресс-служб ЮУрГУ и ЧелГУ «Универ», клуб пресс-служб Челябинской области, сборная СМИ и пресс-служб Копейска, сборная Башкортостана и Тюмени, Блогеры. Вне зачета выступила команда организаторов и партнеров, а в дисциплине «картинг» еще и 14-я команда – от журнала «Деловой квартал». В этом году Кубок прошел в экстремальных условиях: аномальная для конца февраля стужа. Но уральский мороз не повлиял на атмосферу мероприятия. То, что она станет теплой, дружеской и очень «ламповой», стало понятно уже на первом этапе мероприятия – знакомстве команд, которое, кстати, было нововведением этого года. Все собравшиеся особо отметили место проведения мероприятия: по их словам, ГЛЦ «Солнечная Долина» за последние годы реально продвинулся в своем развитии, став по-настоящему европейским курортом. Открытие Кубка 2021 года прошло, как и полагается, официально и вместе с тем активно, ярко и по-настоящему празднично. Для начала все согрелись на зарядке от мастера спорта Владимира Иванова. Затем собравшихся приветствовали высокие гости и организаторы: первая леди Челябинской области, учредитель фонда социальных, культурных и образовательных инициатив Ирина Текслер, и.о. министра спорта региона Максим Соколов; председатель совета директоров ООО «Горнолыжный центр «Солнечная долина», президент национального парка спорта, туризма и активного отдыха «Тургояк» Олег Сиротин; председатель союза журналиста Челябинской области Светлана Зайцева; председатель Совета директоров группы компаний «Микар» Семен Мительман; представители организаций-партнеров. Воодушевляющие слова участники услышали от Ирины Текслер: «Очень рада присутствовать сегодня здесь, с вами. Я надеюсь, что Кубок СМИ станет в скором времени новой визитной карточкой Южного Урала, точкой притяжения представителей медиасферы всей России».По словам Ирины Текслер, на грандиозном празднике спорта, юности и в столь уникальном месте невозможно не заразиться духом соревнований и не попробовать свои силы на горнолыжной трассе. И продемонстрировала свое утверждение, приняв участие в соревнованиях в составе команды организаторов и партнеров (вне зачета). И, кстати, показала достойный результат. До 2018 года Кубок СМИ открывала Ольга Давиденко, экс-председатель Союза журналистов Челябинской области, имя которой сегодня носит это мероприятие. Она на протяжении нескольких лет выступала идейным вдохновителем и организатором Кубка. В этом году старт соревнованиям на горе дала дочь Ольги – Любовь, которой она передала свою любовь к горнолыжному спорту. Всего по итогам спортивной части Кубка СМИ было разыграно 30 медалей. Наибольший интерес традиционно прикован к результатам командных соревнований.Первое место заняла Сборная союза журналистов Челябинской области. Среди подарков от партнеров эта команда также получила сертификат на участие в следующих соревнованиях – Кубке Губернатора 20 марта. Будем болеть!«Серебро» досталось команде блогеров.Третье почетное место у гостей – сборной Башкортостана и Тюмени. Состав команд и результаты в индивидуальных зачетах смотрите в приложении. Не подкачали и многочисленные болельщики команд: невзирая на ветер и мороз, они поддерживали коллег и друзей на протяжении всех этапов состязаний. Лучшей командой поддержки признан медиахолдинг «Первый областной». За свои старания и стойкость они получили сертификаты на тюбинги. Кроме того, желающие болельщики смогли получить уроки катанию на горных лыжах или сноуборде. Еще одно знаковое нововведение: награждение победителей соревнований не только в спортивных, но и креативных номинациях. Это ноу-хау с восторгом восприняли участники: творческое самовыражение у медийщиков буквально «в крови». Свои артистические способности, кстати, участники Кубка СМИ продемонстрировали и вечером, когда ярко «зажгли» на конкурсе «Песенный фристайл». Отдельно стоит отметить форумную часть мероприятия. В этом году она была посвящена актуальной и «созвучной» месту проведения теме – «Топим за Южный Урал – о продвижении гор и других достопримечательностей». По признанию участников, получился глубокий, конструктивный и душевный разговор. «На Урале огромный нереализованный потенциал для развития экотуризма. Участники форума первыми узнали о новейшем проекте Великий Уральский путь. А также — куда из Башкирии ведет Большая Южноуральская тропа и почему даже при долгом шествии по ней не потребуются палатки, — отметили пользователи соцсетей. — Закон не оперирует понятием экотуризм (работа над новым законом уже идет). Зато мы сегодня разложили это понятие на составляющие признаки! А еще узнали, как заниматься фрилуфтсливом. Нам также рассказали, кто такие экобизнесмены, и аж о двух городах будущего, где хочется жить, растущих в Челябинской области». Журналисты прямо на форуме получили заманчивое предложение о работе на информационных ресурсах Тюмени о туризме в УрФО, независимо от места проживания». В дискуссии приняли участие: Алексей Яковлев, представитель Минприроды РФ – заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Министерства природных ресурсов и экологии РФ (ранее - директор нацпарка Таганай); Михаил Буторин, Москва, владелец агентства интернет-маркетинга, дизайна и контента «Лес» с ключевой экспертизой в темах экологии, природы, туризма, развития территорий; Раис Габитов, Уфа, амбассадор Башкирии, организатор фестиваля Digital Курултай (близкого Кубку СМИ); Василий Курбацких, Челябинск, учредитель БЦ «Аркаим-Плаза» и L-Town; Александр Пересторонин, член правления Союза журналистов Тюменской области, сопредседатель ОНФ в Тюменской области, зам. главного редактора интернет-издания newsprom.ru; Олег Сиротин, председатель совета директоров ООО «Горнолыжный центр «Солнечная долина», президент Национального парка спорта, туризма и активного отдыха «Тургояк». Соорганизатором панельной сессии выступил Сбербанк. «Мы поддерживаем Кубок СМИ не в первый раз. Значение этого мероприятия для медиасферы трудно переоценить. Общение с коллегами, обмен опытом, мастер-классы и дискуссии на острые темы — все это напрямую влияет на компетенции журналистов. А это значит, влияет и на нашу работу, потому что от профессионализма сотрудников СМИ зависит доступность и качество информации, которая важна для любого бизнеса. Рад, что у журналистов есть возможность и желание развиваться», — подчеркнул управляющий Челябинским отделением ПАО Сбербанк Денис Чугунов. На Кубке СМИ были награждены победители регионального конкурса профессионального мастерства журналистов в память об Ольге Давиденко. Ими стали: в номинация «Печатные СМИ» Наталья Черепанова, «Магнитогорский рабочий», за материал «Мама на время»; в номинация «Электронные СМИ (ТВ, радио, Интернет)» Игорь Болонин, «Вести – Южный Урал», за цикл сюжетов про национальные парки Челябинской области; в номинации «Работа фотографов и операторов» оператор «Аргаяш медиа» Гузялия Гумарова за фильм «125 лет Аргаяшу».Кроме того, медиаобщественность узнала имена победителей конкурса профессионального мастерства PR-специалистов Челябинской области #PRЕМИЯ2020 имени Ольги Давиденко по результатам основного экспертного голосования. Лучшими PR-проектами года стали «Стена Памяти» компании «Интерсвязь» и «Золотые молнии – большим героям малой энергетики» Ассоциации малой энергетики. В номинации «Лучший внутрикорпоративный проект года» приз завоевал Челябинский государственный университет — «Использование новых соцмедиа в продвижении университета». Лучшим корпоративным СМИ года признан информационный бюллетень «Новая энергия» компании «Уралэнергосбыт».Победители обоих конкурсов получили премии от группы компаний «Микар»: председатель Совета директоров Семен Мительман на протяжении трех лет лично поздравляет представителей СМИ с их профессиональными успехами. Организаторы Кубка СМИ — министерство по физической культуре и спорту Челябинской области совместно с Дирекцией спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне», Союз журналистов Челябинской области, группа компаний «Микар», ГЛК «Солнечная долина» — благодарят всех участников, болельщиков и партнеров проекта и с нетерпением ждут встречи в новом году. Организаторы благодарят партнеров Кубка, которые внесли значительный вклад в проведение мероприятия на высоком уровне: челябинское отделение ПАО «Сбербанк» (соорганизатор форумной части), Русская медная компания, Жилой комплекс «Город L-Town», страховая компания «ВСК» (страхование всех участников форума), Финансовая компания «БКС Мир Инвестиций», Агрофирма «Ариант» и Центр пищевой индустрии «Ариант», группа компаний «Мавт», Озерский спиртоводочный завод, сеть стоматологических клиник «Белый Кит», клиника «Источник», кофейня Surf Coffee Челябинск, фитнес-центр «Му сlub», магазин экстремальных видов спорта STREETLAB, агрохолдинг «Ситно». Информационную поддержку оказали медиахолдинг «Первый областной», медиахолдинг «Комсомольская правда», ГТРК «Южный Урал», медиахолдинг «Гранада Пресс», сайт «Хорошие новости». Фото со спортивных награждений, автор Юлия Боровикова: Источник: Юлия БоровиковаВ горнолыжном центре «Солнечной долина» в прошедшие выходные состоялись соревнования по зимнему двоеборью (горные лыжи/сноуборд и картинг) имени Ольги Давиденко. Первое место заняла Сборная союза журналистов Челябинской области. Соревнования стали центром притяжения медиасообщества Челябинской области и соседних регионов. Те, кто ежедневно формируют информационную повестку Уральского федерального округа, собрались, чтобы не только помериться силами в спортивных достижениях и обменяться профессиональным опытом, но и вопреки морозам продемонстрировать несгибаемую волю к победе. По итогам соревнований Кубок достался сборной Союза журналистов Челябинской области.Ежегодный зимний медиапраздник в горах Южного Урала проводится с 2012 года, в 2014 году она вышел на межрегиональный уровень. В нем принимают участие журналисты, сотрудники редакций, фотографы и видеографы, представители PR-служб предприятий и организаций, а с 2021 года – даже блогеры. в 2021 году на горе соревновались 12 команд. Это сборная Союза журналистов Челябинской области, сборная Свердловского областного телевидения, Глобал ТВ (г. Южноуральск), сборная Хорошие новости, ГТРК «Южный Урал», медиахолдинг «Первый областной» (Челябинская область), сборная пресс-служб ЮУрГУ и ЧелГУ «Универ», клуб пресс-служб Челябинской области, сборная СМИ и пресс-служб Копейска, сборная Башкортостана и Тюмени, Блогеры. Вне зачета выступила команда организаторов и партнеров, а в дисциплине «картинг» еще и 14-я команда – от журнала «Деловой квартал». В этом году Кубок прошел в экстремальных условиях: аномальная для конца февраля стужа. Но уральский мороз не повлиял на атмосферу мероприятия. То, что она станет теплой, дружеской и очень «ламповой», стало понятно уже на первом этапе мероприятия – знакомстве команд, которое, кстати, было нововведением этого года. Все собравшиеся особо отметили место проведения мероприятия: по их словам, ГЛЦ «Солнечная Долина» за последние годы реально продвинулся в своем развитии, став по-настоящему европейским курортом. Открытие Кубка 2021 года прошло, как и полагается, официально и вместе с тем активно, ярко и по-настоящему празднично. Для начала все согрелись на зарядке от мастера спорта Владимира Иванова. Затем собравшихся приветствовали высокие гости и организаторы: первая леди Челябинской области, учредитель фонда социальных, культурных и образовательных инициатив, и.о. министра спорта региона; председатель совета директоров ООО «Горнолыжный центр «Солнечная долина», президент национального парка спорта, туризма и активного отдыха «Тургояк» Олег Сиротин; председатель союза журналиста Челябинской области; председатель Совета директоров группы компаний «Микар»; представители организаций-партнеров. Воодушевляющие слова участники услышали от: «Очень рада присутствовать сегодня здесь, с вами. Я надеюсь, что Кубок СМИ станет в скором времени новой визитной карточкой Южного Урала, точкой притяжения представителей медиасферы всей России».По словам Ирины Текслер, на грандиозном празднике спорта, юности и в столь уникальном месте невозможно не заразиться духом соревнований и не попробовать свои силы на горнолыжной трассе. И продемонстрировала свое утверждение, приняв участие в соревнованиях в составе команды организаторов и партнеров (вне зачета). И, кстати, показала достойный результат. До 2018 года Кубок СМИ открывала Ольга Давиденко, экс-председатель Союза журналистов Челябинской области, имя которой сегодня носит это мероприятие. Она на протяжении нескольких лет выступала идейным вдохновителем и организатором Кубка. В этом году старт соревнованиям на горе дала дочь Ольги – Любовь, которой она передала свою любовь к горнолыжному спорту. Всего по итогам спортивной части Кубка СМИ было разыграно 30 медалей. Наибольший интерес традиционно прикован к результатам командных соревнований.Первое место заняла Сборная союза журналистов Челябинской области. Среди подарков от партнеров эта команда также получила сертификат на участие в следующих соревнованиях – Кубке Губернатора 20 марта. Будем болеть!«Серебро» досталось команде блогеров.Третье почетное место у гостей – сборной Башкортостана и Тюмени. Состав команд и результаты в индивидуальных зачетах смотрите в приложении. Не подкачали и многочисленные болельщики команд: невзирая на ветер и мороз, они поддерживали коллег и друзей на протяжении всех этапов состязаний. Лучшей командой поддержки признан медиахолдинг «Первый областной». За свои старания и стойкость они получили сертификаты на тюбинги. Кроме того, желающие болельщики смогли получить уроки катанию на горных лыжах или сноуборде. Еще одно знаковое нововведение: награждение победителей соревнований не только в спортивных, но и креативных номинациях. Это ноу-хау с восторгом восприняли участники: творческое самовыражение у медийщиков буквально «в крови». Свои артистические способности, кстати, участники Кубка СМИ продемонстрировали и вечером, когда ярко «зажгли» на конкурсе «Песенный фристайл». Отдельно стоит отметить форумную часть мероприятия. В этом году она была посвящена актуальной и «созвучной» месту проведения теме – «Топим за Южный Урал – о продвижении гор и других достопримечательностей». По признанию участников, получился глубокий, конструктивный и душевный разговор. «На Урале огромный нереализованный потенциал для развития экотуризма. Участники форума первыми узнали о новейшем проекте Великий Уральский путь. А также — куда из Башкирии ведет Большая Южноуральская тропа и почему даже при долгом шествии по ней не потребуются палатки, — отметили пользователи соцсетей. — Закон не оперирует понятием экотуризм (работа над новым законом уже идет). Зато мы сегодня разложили это понятие на составляющие признаки! А еще узнали, как заниматься фрилуфтсливом. Нам также рассказали, кто такие экобизнесмены, и аж о двух городах будущего, где хочется жить, растущих в Челябинской области». Журналисты прямо на форуме получили заманчивое предложение о работе на информационных ресурсах Тюмени о туризме в УрФО, независимо от места проживания». В дискуссии приняли участие:, представитель Минприроды РФ – заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Министерства природных ресурсов и экологии РФ (ранее - директор нацпарка Таганай);, Москва, владелец агентства интернет-маркетинга, дизайна и контента «Лес» с ключевой экспертизой в темах экологии, природы, туризма, развития территорий;, Уфа, амбассадор Башкирии, организатор фестиваля Digital Курултай (близкого Кубку СМИ);, Челябинск, учредитель БЦ «Аркаим-Плаза» и L-Town;, член правления Союза журналистов Тюменской области, сопредседатель ОНФ в Тюменской области, зам. главного редактора интернет-издания newsprom.ru; Олег Сиротин, председатель совета директоров ООО «Горнолыжный центр «Солнечная долина», президент Национального парка спорта, туризма и активного отдыха «Тургояк». Соорганизатором панельной сессии выступил Сбербанк. «Мы поддерживаем Кубок СМИ не в первый раз. Значение этого мероприятия для медиасферы трудно переоценить. Общение с коллегами, обмен опытом, мастер-классы и дискуссии на острые темы — все это напрямую влияет на компетенции журналистов. А это значит, влияет и на нашу работу, потому что от профессионализма сотрудников СМИ зависит доступность и качество информации, которая важна для любого бизнеса. Рад, что у журналистов есть возможность и желание развиваться», — подчеркнул управляющий Челябинским отделением ПАО Сбербанк. На Кубке СМИ были награждены победители регионального конкурса профессионального мастерства журналистов в память об Ольге Давиденко. Ими стали: в номинация «Печатные СМИ» Наталья Черепанова, «Магнитогорский рабочий», за материал «Мама на время»; в номинация «Электронные СМИ (ТВ, радио, Интернет)» Игорь Болонин, «Вести – Южный Урал», за цикл сюжетов про национальные парки Челябинской области; в номинации «Работа фотографов и операторов» оператор «Аргаяш медиа» Гузялия Гумарова за фильм «125 лет Аргаяшу».Кроме того, медиаобщественность узнала имена победителей конкурса профессионального мастерства PR-специалистов Челябинской области #PRЕМИЯ2020 имени Ольги Давиденко по результатам основного экспертного голосования. Лучшими PR-проектами года стали «Стена Памяти» компании «Интерсвязь» и «Золотые молнии – большим героям малой энергетики» Ассоциации малой энергетики. В номинации «Лучший внутрикорпоративный проект года» приз завоевал Челябинский государственный университет — «Использование новых соцмедиа в продвижении университета». Лучшим корпоративным СМИ года признан информационный бюллетень «Новая энергия» компании «Уралэнергосбыт».Победители обоих конкурсов получили премии от группы компаний «Микар»: председатель Совета директоровна протяжении трех лет лично поздравляет представителей СМИ с их профессиональными успехами. Организаторы Кубка СМИ — министерство по физической культуре и спорту Челябинской области совместно с Дирекцией спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне», Союз журналистов Челябинской области, группа компаний «Микар», ГЛК «Солнечная долина» — благодарят всех участников, болельщиков и партнеров проекта и с нетерпением ждут встречи в новом году. Организаторы благодарят партнеров Кубка, которые внесли значительный вклад в проведение мероприятия на высоком уровне: челябинское отделение ПАО «Сбербанк» (соорганизатор форумной части), Русская медная компания, Жилой комплекс «Город L-Town», страховая компания «ВСК» (страхование всех участников форума), Финансовая компания «БКС Мир Инвестиций», Агрофирма «Ариант» и Центр пищевой индустрии «Ариант», группа компаний «Мавт», Озерский спиртоводочный завод, сеть стоматологических клиник «Белый Кит», клиника «Источник», кофейня Surf Coffee Челябинск, фитнес-центр «Му сlub», магазин экстремальных видов спорта STREETLAB, агрохолдинг «Ситно». Информационную поддержку оказали медиахолдинг «Первый областной», медиахолдинг «Комсомольская правда», ГТРК «Южный Урал», медиахолдинг «Гранада Пресс», сайт «Хорошие новости». Фото со спортивных награждений, автор Юлия Боровикова: https://cloud.mail.ru/public/Vi6c/UK3UuHZ2B Имена победителей и призеров: Горные лыжи, слалом-боне, мужчины(длина трассы 500 м, кол-во ворот 17)1 место – Владимир Сазонов (сборная Союза журналистов Челябинской области, член Союза журналистов, фотокорреспондент ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск», Магнитогорск);2 место – Михаил Волков (сборная «Хорошие новости», корреспондент, ведущий АНО «Редакция Телеканала Совета Федерации «Вместе РФ», Москва);3 место – Андрей Свинкин (сборная Башкортостана и Тюмени, член Союза журналистов, Тюмень). Горные лыжи, слалом-боне, женщины(длина трассы 500 м, кол-во ворот 17)1 место – Елена Ильясова (команда блогеров, блогер, Челябинск);2 место – Екатерина Логвинова (сборная Союза журналистов Челябинской области, член Союза журналистов, Челябинск);3 место – Лариса Ульянова (сборная Союза журналистов Челябинской области, пресс-атташе ГК «Компаньон», Челябинск). Сноуборд, слалом-боне, мужчины(длина трассы 500 м, кол-во ворот 17)1 место – Петр Дерешев (сборная СМИ и пресс-служб г. Копейска, оператор телеканала «Инсит-ТВ», Копейск);2 место – Александр Пересторонин (сборная команда Башкортостана и Тюмени, зам. главного редактора NewsProm.ru , Тюмень);3 место – Михаил Дёмушкин (команда блогеров, блогер Михаил Мёд, г. Челябинск). Сноуборд, слалом-боне, женщины(длина трассы 500 м, кол-во ворот 17)1 место – Алёна Аксеновских (сборная Союза журналистов Челябинской области, PR - директор ООО «Интерсвязь», Челябинск);2 место – Дарья Блинова (команда ГТРК - Южный Урал, заместитель начальника службы информационных программ ТВ, Челябинск);3 место – Наталья Горанская (команда «ГТРК - Южный Урал», PR-специалист отдела продвижения, Челябинск). Командные результаты1 место – сборная Союза журналистов Челябинской области (Владимир Сазонов, Лариса Ульянова, Екатерина Логвинова, Алёна Аксеновских, Андрей Калинин).2 место – блогеры (Анастасия Шлотгауэр, Елена Ильясова, Владимир Иванов, Михаил Мёд, Евгений Тетенев).3 место – сборная Башкортостана и Тюмени (Раис Габитов, Артем Валиев, Александр Пересторонин, Андрей Свинкин, Эльвира Сафина).Картинг, мужчины/женщины(личный зачет)1 место – Евгений Тетенёв (команда блогеров, руководитель агентства «Ньютон SMM», Челябинск);2 место – Владимир Сазонов (сборная команда Союза журналистов Челябинской области, член Союза журналистов, фотокорреспондент ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск», Магнитогорск);3 место – Денис Мякишев (руководитель филиала ФГБУ «Редакция «Российской газеты» в Челябинске). AzAzA 2021-03-01YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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