Синоптики предупредили об опасной погоде в марте

В марте ожидается чередование периодов очень холодной и очень теплой погоды – это приведет к большому количеству предупреждений об опасности погодных условий.

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Почти на всей территории страны температурный фон прогнозируется близким к обычным, средним мартовским значениям. Но с уверенностью можно сказать, что эти средние, нормальные значения будут состоять из суммирования больших амплитуд температуры: будут очень холодные и очень теплые эпизоды. Будет также достаточно большое количество предупреждений об опасных явлениях погоды, хоть и температура прогнозируется нормальной. Это очень опасно, когда норма связана с неоднородностью погоды», – сообщил синоптик.

Так, по данным Gismeteo, к пятнице, 5 марта, температура в Челябинской области повысится до 0 градусов, а уже 10 опустится до –13. Относительной стабильности следует ждать не ранее 11 марта, когда произойдет очередной резкий скачок до –4.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-predupredili-ob-opasnoy-pogode-v-marte_134712.html