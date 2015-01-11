2021-03-02YEKT06:00:00 | Губерния Южноуральцы могут присоединиться к международному проекту «Слово Победителя. Блокада» Источник: Волонтеры Победы









В память о 80-летии начала блокады Ленинграда запущен международный проект «Слово Победителя. Блокада». Присоединиться к нему смогут и жители Челябинской области, сообщают организаторы.Старт акции был дан 27 января, в День снятия блокады Ленинграда. Цель проекта – оказать содействие в сохранении исторической памяти о защитниках и жителях блокадного Ленинграда через создание электронного архива семейных документов и вовлечение в изучение истории одной самых страшных страниц Великой Отечественной войны. Организаторами проекта выступают Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга и Фонд поддержки национальных проектов при информационной поддержке Архивного комитета Санкт-Петербурга.Семейные архивы будут собираться активистами движения «Волонтеры Победы», которые пройдут предварительное обучение по особенностям работы с пожилыми людьми, истории блокадного Ленинграда, освоят навыки проведения видеоинтервью, фото- и видеосъемки.Также в рамках проекта будет уделено особое внимание донесению правдивой информации о блокаде Ленинграда до населения. В соцсетях будут опубликованы социальные ролики и короткометражные исторические фильмы, а любой желающий сможет рассказать пользователям о своей личной истории, связанной с блокадой.Подробная информация о возможности стать волонтером или загрузить документ из семейного архива можно найти на сайте проекта словопобедителя.рф. В течение года добровольцы из Челябинской области навестят ныне живущих блокадников и освободителей Ленинграда, окажут им заботу и внимание, помогут по хозяйству, запишут видеовоспоминания и соберут семейные документы. К 8 сентября планируется собрать более 100 тысяч документов по всей России и за рубежом. Источник: Волонтеры ПобедыВ память о 80-летии начала блокады Ленинграда запущен международный проект «Слово Победителя. Блокада». Присоединиться к нему смогут и жители Челябинской области, сообщают организаторы.Старт акции был дан 27 января, в День снятия блокады Ленинграда. Цель проекта – оказать содействие в сохранении исторической памяти о защитниках и жителях блокадного Ленинграда через создание электронного архива семейных документов и вовлечение в изучение истории одной самых страшных страниц Великой Отечественной войны. Организаторами проекта выступают Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга и Фонд поддержки национальных проектов при информационной поддержке Архивного комитета Санкт-Петербурга.Семейные архивы будут собираться активистами движения «Волонтеры Победы», которые пройдут предварительное обучение по особенностям работы с пожилыми людьми, истории блокадного Ленинграда, освоят навыки проведения видеоинтервью, фото- и видеосъемки.Также в рамках проекта будет уделено особое внимание донесению правдивой информации о блокаде Ленинграда до населения. В соцсетях будут опубликованы социальные ролики и короткометражные исторические фильмы, а любой желающий сможет рассказать пользователям о своей личной истории, связанной с блокадой.Подробная информация о возможности стать волонтером или загрузить документ из семейного архива можно найти на сайте проекта. В течение года добровольцы из Челябинской области навестят ныне живущих блокадников и освободителей Ленинграда, окажут им заботу и внимание, помогут по хозяйству, запишут видеовоспоминания и соберут семейные документы. К 8 сентября планируется собрать более 100 тысяч документов по всей России и за рубежом. AzAzA 2021-03-02YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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