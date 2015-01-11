Челябинский спортсмен завоевал титул чемпиона России по самбо

В Оренбурге в эти дни проходит чемпионат России по самбо, в котором более 700 спортсменов из разных уголков страны борются не только за медали соревнований, но и путевки на чемпионаты Европы (Кипр) и мира (Москва). Челябинский спортсмен Александр Куликовских принес первую в истории развития южноуральского мужского самбо золотую медаль чемпионата страны. Воспитанник челябинских спортшкол «Юный динамовец» и «Юность-Метар», тренирующийся в Центре олимпийской подготовки по дзюдо, завоевал золотую медаль в весовой категории до 64 кг. В решающем бою Александр Куликовских взял верх над Александром Чеботаревым из Москвы и впервые в своей карьере завоевал титул сильнейшего самбиста России. Это первая в истории южноуральского мужского самбо золотая медаль чемпионата страны. Ранее подобного успеха добивалась Ирина Алексеева.«Это очень значимый успех для южноуральского самбо, – говорит личный тренер спортсмена Андрей Востриков. – И это достижение не случайно, мы долго и упорно к нему шли. В этом большая заслуга нынешнего исполняющего обязанности министра спорта Челябинской области Максима Соколова, который будучи руководителем регионального Центра спортивной подготовки, оказывал всестороннюю поддержку спортсмену. Спасибо руководству нашего Центра олимпийской подготовки по дзюдо им. А. Е. Миллера, областной Федерации самбо и спортшколам «Юный динамовец» и «Юность-Метар». Без этой совместной поддержки не было бы и этого результата».Отметим, что ранее Александр становился победителем первенства Европы среди юниоров по самбо. Победа на взрослом чемпионате России открывает перед нашим земляком дорогу к участию в чемпионате мира, который пройдет в Москве осенью этого года.