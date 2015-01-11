2021-03-02YEKT07:00:00 | Губерния На Южном Урале проект «Социальное бюро» помогает бывшим осужденным адаптироваться к реалиям современной жизни Источник: ОНК Челябинской области









Итоги работы Общественной наблюдательной комиссии Челябинской области за 2020 год подвели на прошедшем 26 февраля круглом столе. Центральной темой обсуждения стало взаимодействие между госструктурами, ведомствами и некоммерческими организациями, благодаря чему работа с ключевыми группами (осужденные и бывшие осужденные) стала в разы эффективнее.С августа 2020 года Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) стала одним из инициаторов создания «Социального бюро» - уникального для России проекта, который объединил возможности органов государственной власти, общественных организаций и направлен на эффективную адаптацию осужденных к условиям жизни в современном обществе после освобождения из мест принудительного содержания.По инициативе уполномоченного по правам человека в Челябинской области при поддержке региональных и городских властей «Социальному бюро» выделено помещение. В офисе на проспекте Ленина, 61 Б, в Челябинске осуществляется прием и работа с гражданамина некоммерческой основе.«Настолько активно мы никогда еще не взаимодействовали, - комментирует уполномоченный по правам человека по Челябинской области Юлия Сударенко. – Совместными усилиями нам удается отрабатывать не только плановые проверки мест принудительного содержания, но и оперативно реагировать на сообщения в СМИ. Держим руку на пульсе, и в случае необходимости через каких-нибудь полчаса мы с проверкой уже с спецприемнике, колонии или следственном изоляторе».По данным ОНК Челябинской области, в 2020 году существенно увеличено количество посещений и проверок мест принудительного содержания: если в 2015 году это только 51 выезд, то в 2019 – уже 377, а в течение прошлого года удалось посетить и проверить практически все места принудительного содержания в регионе. При этом в период пандемии комиссия провела 39 видеоконференций, 233 раза посетила колонии и колонии-поселения, также проверки осуществляли органы МВД, Министерства обороны, ФСБ, министерства образования, министерства здравоохранения.«Основная цель совместной работы – профилактика повторной преступности среди осужденных, получение сведений о нарушении их прав и предупреждение нарушений порядка отбывания наказаний, - комментирует заместитель прокурара Челябинской области Евгений Саломатов. – Мы считаем, что следует поддерживать сложившуюся практику выездных проверочных мероприятий со стороны ОНК. Также о результативности совместных проводимых мероприятий свидетельствует стабильная оперативная обстановка в учреждениях исправительной системы следственных изоляторов области, недопущено массовых беспорядков, противоправных проявлений и преступлений, а также недозволенных мер в отношении прав осужденных. Полагаю, что работа, которую мы проводим совместно, идет всем на пользу. Так как я курирую надзор за ГУФСИН Челябинской области, полагаю, что работа в последние годы ведется открытая, конструктивная», - подчеркнул Евгений Саломатов.Как пояснила уполномоченный по правам человека, речь идет не только о проверке мест принудительного содержания, но и о помощи тем лицам, которые там находятся.







Источник: ОНК Челябинской областиИтоги работы Общественной наблюдательной комиссии Челябинской области за 2020 год подвели на прошедшем 26 февраля круглом столе. Центральной темой обсуждения стало взаимодействие между госструктурами, ведомствами и некоммерческими организациями, благодаря чему работа с ключевыми группами (осужденные и бывшие осужденные) стала в разы эффективнее.С августа 2020 года Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) стала одним из инициаторов создания «Социального бюро» - уникального для России проекта, который объединил возможности органов государственной власти, общественных организаций и направлен на эффективную адаптацию осужденных к условиям жизни в современном обществе после освобождения из мест принудительного содержания.По инициативе уполномоченного по правам человека в Челябинской области при поддержке региональных и городских властей «Социальному бюро» выделено помещение. В офисе на проспекте Ленина, 61 Б, в Челябинске осуществляется прием и работа с гражданамина некоммерческой основе.«Настолько активно мы никогда еще не взаимодействовали, - комментирует уполномоченный по правам человека по Челябинской области. – Совместными усилиями нам удается отрабатывать не только плановые проверки мест принудительного содержания, но и оперативно реагировать на сообщения в СМИ. Держим руку на пульсе, и в случае необходимости через каких-нибудь полчаса мы с проверкой уже с спецприемнике, колонии или следственном изоляторе».По данным ОНК Челябинской области, в 2020 году существенно увеличено количество посещений и проверок мест принудительного содержания: если в 2015 году это только 51 выезд, то в 2019 – уже 377, а в течение прошлого года удалось посетить и проверить практически все места принудительного содержания в регионе. При этом в период пандемии комиссия провела 39 видеоконференций, 233 раза посетила колонии и колонии-поселения, также проверки осуществляли органы МВД, Министерства обороны, ФСБ, министерства образования, министерства здравоохранения.«Основная цель совместной работы – профилактика повторной преступности среди осужденных, получение сведений о нарушении их прав и предупреждение нарушений порядка отбывания наказаний, - комментирует заместитель прокурара Челябинской области. – Мы считаем, что следует поддерживать сложившуюся практику выездных проверочных мероприятий со стороны ОНК. Также о результативности совместных проводимых мероприятий свидетельствует стабильная оперативная обстановка в учреждениях исправительной системы следственных изоляторов области, недопущено массовых беспорядков, противоправных проявлений и преступлений, а также недозволенных мер в отношении прав осужденных. Полагаю, что работа, которую мы проводим совместно, идет всем на пользу. Так как я курирую надзор за ГУФСИН Челябинской области, полагаю, что работа в последние годы ведется открытая, конструктивная», - подчеркнул Евгений Саломатов.Как пояснила уполномоченный по правам человека, речь идет не только о проверке мест принудительного содержания, но и о помощи тем лицам, которые там находятся. Источник: ОНК Челябинской области AzAzA 2021-03-02YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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