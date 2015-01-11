На Южном Урале будет создан общественный штаб по наблюдению за выборами

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В Челябинской области началось формирование общественного штаба по наблюдению за выборами, которые пройдут 19 сентября 2021 года. Этот вопрос стал основным на прошедшем сегодня заседании Совета Общественной палаты региона.В ближайшее время члены Совета рассмотрят кандидатуры для включения в региональный общественный штаб, а на следующей неделе состоится утверждение предложенного состава.«Четвертый год подряд Общественная палата будет наделена правом направлять на избирательные участки региона независимых общественных наблюдателей, которые в свою очередь могут прямым образом влиять на чистоту и законность выборного процесса. На нас возложена ответственная миссия.Первоочередной нашей задачей сейчас стоит формирование общественного штаба, который в ближайшее время уже начнет вести мониторинг за ходом подготовки и проведением выборов, а также будет заниматься подбором и обучением наблюдателей. Для этой работы мы должны вместе с вами сформировать состав штаба из числа граждан, готовых на протяжении почти семи месяцев посвящать себя этой деятельности», - прокомментировал председатель региональной Общественной палаты Николай Дейнеко.В состав штаба могут войти как члены Общественной палаты, так и представители общественных организаций, научно-экспертного сообщества, политологи, авторитетные юристы и гражданские активисты. По словам заместителя председателя Общественной палаты Челябинской области Игоря Аристова это должны быть уважаемые, авторитетные люди со знанием избирательного права, к мнению которых прислушиваются южноуральцы.