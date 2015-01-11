2021-03-02YEKT11:00:00 | Губерния В Челябинске к 8 Марта представят уникальный почтовый штемпель Источник: ЧОУНБ









В преддверии 8 Марта региональный Союз женщин, Почта России и медиагруппа «Наш Челябинск» выпустили новый почтовый штемпель, который посвящен деятельности женской общественной организации Челябинской области. Церемония гашения пройдет в Публичной библиотеке.«Это подарок Союза всем женщинам не только Челябинской области, но и всей страны. Пока такой штемпель – единственный в России», – подчеркивает Наталья Баскова, председатель Союза женщин Челябинской области.Союз женщин является одной из наиболее активных общественных организаций на Южном Урале. Инициативы организации всегда актуальны, социально значимы, а также направлены на поддержку семьи, развитие женского творчества и предпринимательства.«Церемония гашения почтовой карточки специальным штемпелем с изображением логотипа Союза станет замечательным и очень символичным подарком всем участницам женского движения. Тем более что это произойдет в канун 8 Марта и в год, когда Союз женщин отмечает свое 30-летие», – отметила Наталья Диская, член правления организации и директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки.Кстати, в стенах ЧОУНБ уже не раз проходили презентации почтовых карточек и их гашение: год назад южноуральцам представляли карточки, посвященные падению метеорита в Челябинске и приуроченные к 60-летию полета Белки и Стрелки в космос.Торжественная презентация уникального почтового штемпеля пройдет 4 марта, в 16:00,в читальном зале № 1 (3-й этаж) Публичной библиотеки.Среди почетных гостей – директор УФПС Владимир Образцов, директор ЧОУНБ, кандидат культурологических наук Наталья Диская и председатель правления Союза женщин Челябинской области Наталья Баскова.По материалам пресс-службы ЧОУНБ. Источник: ЧОУНБВ преддверии 8 Марта региональный Союз женщин, Почта России и медиагруппа «Наш Челябинск» выпустили новый почтовый штемпель, который посвящен деятельности женской общественной организации Челябинской области. Церемония гашения пройдет в Публичной библиотеке.«Это подарок Союза всем женщинам не только Челябинской области, но и всей страны. Пока такой штемпель – единственный в России», – подчеркивает, председатель Союза женщин Челябинской области.Союз женщин является одной из наиболее активных общественных организаций на Южном Урале. Инициативы организации всегда актуальны, социально значимы, а также направлены на поддержку семьи, развитие женского творчества и предпринимательства.«Церемония гашения почтовой карточки специальным штемпелем с изображением логотипа Союза станет замечательным и очень символичным подарком всем участницам женского движения. Тем более что это произойдет в канун 8 Марта и в год, когда Союз женщин отмечает свое 30-летие», – отметила, член правления организации и директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки.Кстати, в стенах ЧОУНБ уже не раз проходили презентации почтовых карточек и их гашение: год назад южноуральцам представляли карточки, посвященные падению метеорита в Челябинске и приуроченные к 60-летию полета Белки и Стрелки в космос.Торжественная презентация уникального почтового штемпеля пройдет 4 марта, в 16:00,в читальном зале № 1 (3-й этаж) Публичной библиотеки.Среди почетных гостей – директор УФПС, директор ЧОУНБ, кандидат культурологических науки председатель правления Союза женщин Челябинской области.По материалам пресс-службы ЧОУНБ. AzAzA 2021-03-02YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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