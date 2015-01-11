2021-03-03YEKT09:00:00 | Губерния Сильнейших юных боксеров Южного Урала определит турнир в Коркино Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области









В Коркино стартовало первое в этом году масштабное спортивное соревнование по единоборствам – первенство Челябинской области по боксу среди юношей 13-14 лет.Это одна из самых многочисленных возрастных групп. На турнир, который пройдет в коркинском физкультурно-оздоровительном комплексе Русской медной компании со 2 по 6 марта, приехали 166 участников из 23 городов и районов Южного Урала. Семь из них – воспитанники коркинского ФОК РМК. В церемонии открытия приняли участие директор обособленного подразделения РМК в Челябинске Анатолий Еремин и исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Челябинской области Максим Соколов.«У нас вся спортивная общественность соскучилась по таким масштабным мероприятиям. Победители этого соревнования примут участие в первенстве Уральского федерального округа и затем будут выступать на первенстве России. По популярности и значимости бокс - один из главных видов спорта, который интересен молодёжи. Поэтому желаю всем спортсменам удачи», – сообщил Максим Соколов.16 лучших бойцов, по одному в каждой весовой категории, представят Челябинскую область на первенстве УрФО.«Уже третий год подряд физкультурно-оздоровительный комплекс РМК принимает соревнования подобного уровня. Такие турниры популяризируют здоровый образ жизни и помогают вовлечь подрастающее поколение в занятие спортом. Это именно те цели, которые ставит перед собой Русская медная компания, реализуя масштабные социальные проекты. Уральский бокс всегда по праву гордился своими бойцами. Уверен, наши общие усилия приведут к тому, чтобы у бокса Челябинской области было не менее славное будущее», – отметил Анатолий Еремин.Физкультурно-оздоровительный комплекс Русской медной компании в Коркино открылся в 2018 году. В здании ФОКа размещаются зал для игровых видов спорта, залы дзюдо, бокса, фитнеса, а также тренажерный зал. На открытой арене расположено поле для мини-футбола с искусственным газоном, беговые и велосипедные дорожки, трибуна на 250 мест, волейбольная и воркаут-площадки, а также детская игровая зона. В спорткомплексе работают секции дзюдо, бокса, баскетбола, футбола для детей от 4 лет.







Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской областиВ Коркино стартовало первое в этом году масштабное спортивное соревнование по единоборствам – первенство Челябинской области по боксу среди юношей 13-14 лет.Это одна из самых многочисленных возрастных групп. На турнир, который пройдет в коркинском физкультурно-оздоровительном комплексе Русской медной компании со 2 по 6 марта, приехали 166 участников из 23 городов и районов Южного Урала. Семь из них – воспитанники коркинского ФОК РМК. В церемонии открытия приняли участие директор обособленного подразделения РМК в Челябинскеи исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Челябинской области«У нас вся спортивная общественность соскучилась по таким масштабным мероприятиям. Победители этого соревнования примут участие в первенстве Уральского федерального округа и затем будут выступать на первенстве России. По популярности и значимости бокс - один из главных видов спорта, который интересен молодёжи. Поэтому желаю всем спортсменам удачи», – сообщил Максим Соколов.16 лучших бойцов, по одному в каждой весовой категории, представят Челябинскую область на первенстве УрФО.«Уже третий год подряд физкультурно-оздоровительный комплекс РМК принимает соревнования подобного уровня. Такие турниры популяризируют здоровый образ жизни и помогают вовлечь подрастающее поколение в занятие спортом. Это именно те цели, которые ставит перед собой Русская медная компания, реализуя масштабные социальные проекты. Уральский бокс всегда по праву гордился своими бойцами. Уверен, наши общие усилия приведут к тому, чтобы у бокса Челябинской области было не менее славное будущее», – отметил Анатолий Еремин.Физкультурно-оздоровительный комплекс Русской медной компании в Коркино открылся в 2018 году. В здании ФОКа размещаются зал для игровых видов спорта, залы дзюдо, бокса, фитнеса, а также тренажерный зал. На открытой арене расположено поле для мини-футбола с искусственным газоном, беговые и велосипедные дорожки, трибуна на 250 мест, волейбольная и воркаут-площадки, а также детская игровая зона. В спорткомплексе работают секции дзюдо, бокса, баскетбола, футбола для детей от 4 лет. Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области AzAzA 2021-03-03YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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