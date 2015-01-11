Челябинцев приглашают на «Широкую Масленицу»

В Челябинске 13 марта пройдут традиционные масленичные гулянья. «Широкую Масленицу» будут праздновать в парке имени Ю.А. Гагарина, сообщает пресс-служба Дома дружбы народов Челябинской области.Масленица – один из самых веселых праздников в году, который широко отмечается по всей России, любим и взрослыми, и детьми. Он отражает вековые традиции, бережно хранимые и передаваемые из поколения в поколение. Ежегодно Дом дружбы народов Челябинской области устраивает праздник «Широкая Масленица», на который собираются гости со всего региона. В этом году масштабное мероприятие проводится при поддержке министерства культуры Челябинской области, Федерального агентства по делам национальностей РФ, Центра славянских культур «Дубрава» Коркинского муниципального района.Для тех, кто придет 13 марта в парк имени Ю.А.Гагарина, организаторы подготовили насыщенную игровую и творческую программу. Ровно в полдень праздник откроет яркое и самобытное театрализованное представление «Ненаучное приключение, или Как скоморохи за чудом ходили». Задорные скоморохи и повеселятся, и в игры забавные со зрителями сыграют, и чудо праздничное найдут. Поздравят гостей творческими номерами с приходом весны самодеятельные артисты Челябинска и области. А рядом со сценой летнего театра развернется «Масленичная ярмарка». В рамках областного фестиваля-конкурса с этим названием представители национально-культурных объединений и жители Челябинской области порадуют празднично украшенными столами и масленичными уголками, костюмами и традиционными куклами Масленицы, изделиями декоративно-прикладного творчества и, конечно, народными играми и забавами. Экспертное жюри оценит участников и выберет победителей по пяти номинациям.Добавим, что традиционное культурное мероприятие реализуется в регионе в рамках Стратегии государственной национальной политики РФ и направлено на сохранение мира и согласия, укрепление добрососедских отношений; сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на Южном Урале.