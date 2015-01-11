В Челябинской области определят 20 лучших товаров и обеспечат им продвижение

Челябинский Центр стандартизации и метрологии объявил сбор заявок на конкурс «20 лучших товаров Челябинской области». Победители регионального конкурса получат уникальную возможность заявить о себе на федеральном уровне и достойно представить свои товары и услуги на конкурсе «100 лучших товаров России» в 2021 году.С условиями, сроками проведения, порядком подачи заявок и представления конкурсных материалов, а также с критериями и порядком их оценки можно ознакомиться на сайте ФБУ «Челябинский ЦСМ» или по электронной почте i.suslova@chelcsm.ru.Конкурс проходит в регионе уже много лет, и ежегодно в нем принимают участие производители самого разного масштаба, от небольших предприятий до промышленных гигантов. Стать лауреатом или дипломантом программы, – значит обеспечить на многие годы доброе имя своей продукции.«Программа «100 лучших товаров России» в своем развитии прошла большой путь длиной в 23 года, доказала свою жизнеспособность и эффективность, стала наиболее массовой, признаваемой и авторитетной среди других конкурсов в области качества в Российской Федерации, – считает исполняющий обязанности директора ЦСМ Росстандарта в Челябинской области Ольга Матанцева. – Радует, что в Челябинской области постоянно появляются новые претенденты на победу. Это значит, что региональный рынок продовольствия динамичен и конкурентоспособен и покупатели могут выбирать из большого количества местных высококачественных товаров и услуг».Так, в 2020 году в главном конкурсе качества страны победили 19 продовольственных товаров от семи предприятий из Челябинской области: они завоевали звание лауреатов и дипломантов, а два вошли в «Золотую сотню» лучших отечественных товаров 2020 года, набрав наивысший конкурсный балл. Это фаготтини со вкусом шоколада и лесного ореха «Первого хлебокомбината» и сметана с массовой долей жира 25% от АО «Чебаркульское молоко». Кроме того, продукция АО «Чебаркульское молоко» была награждена одной из высших наград конкурса - «Вкус качества».В конкурсе могут принять участие предприятия и организации Челябинска и Челябинской области, независимо от организационно-правовой формы, осуществляющие производство продукции и оказание услуг. Конкурс проводится по номинациям: продовольственные товары, промышленные товары для населения, продукция производственно-технического назначения, услуги для населения.Очень часто на конкурсе дебютируют новые продукты питания и целые предприятия. Так, дебютантом конкурса в 2019 году стала артезианская вода «Aqua Ирендык» от ИП Кириллова Г.Ф. с оптимальным содержание макро- и микроэлементов. Добывают ее из источника в районе горного хребта Ирендык, на склонах Уральских гор. Скважина расположена в селе Кизильском Челябинской области, вдали от промышленных предприятий и трасс. Розлив осуществляется на автоматизированной линии полного цикла.В 2019 году «Aqua Ирендык» стала лауреатом конкурса. В апреле 2021 года предприниматель Галина Кириллова примет участие в международной выставке продуктов питания «Продэкспо - 2021» в Москве, на Красной Пресне. Вместе с ней на коллективном стенде Челябинскую область будут представлять ООО Группа компаний «Уральские кондитеры», ООО «Власов ключ», ООО «Революция вкуса» (победитель первого национального конкурса региональных брендов «Вкусы России»), ООО «Новые продукты» (ТМ «Бобсы», «Хрумстик», «Шокорех»), а также ООО «ЛИГАС» (Кондитерская фабрика «Демидовская забава»). Организация региональной экспозиции на 28-й международной выставке «Продэкспо – 2021» получила поддержку правительства Челябинской области.По материалам пресс-центров ФБУ «Челябинский ЦСМ» и минсельхоза Челябинской области.