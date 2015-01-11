Стартовал масштабный флешмоб #ГодКакМыВместе

С 1 по 6 марта по всей стране пройдет масштабное празднование годовщины Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Главным атрибутом предстоящего события станет оранжевая нить – символ объединения и общей победы над пандемией, сообщает Молодежный ресурсный центр.Простой атрибут, отражающий тысячи частей единого клубка, является символом хорошего настроения и положительного влияния на здоровье. Оранжевая нить, которую легко может найти каждый человек, напомнит о том, что МЫ ВМЕСТЕ, позволит найти и увидеть «своих», покажет, что никто и ничего не может нас разъединить.Присоединиться к масштабному флешмобу #ГодКакМыВместе в России и в мире сможет каждый, повязав оранжевую нить на правое запястье. Варианты изготовления значков «Сердце добра» для участия в акции можно посмотреть по ссылке.Кроме того, чтобы стать частью движения и отпраздновать годовщину акции #МЫВМЕСТЕ, любой желающий самостоятельно может изготовить значок «Сердце добра» из ниток и бумаги и прикрепить его на лацкан как символ отзывчивости, неравнодушия и нашей общей победы над пандемией.#МЫВМЕСТЕ – Общероссийская акция взаимопомощи, которая объединила коммерческие компании, общественные организации и активных граждан в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Сайт мывместе.рф – агрегатор, где каждый может предложить свою помощь, стать волонтером, узнать полезные новости. Организаторами акции #МЫВМЕСТЕ выступают платформа DOBRO.RU, Общероссийский народный фронт, Ассоциация волонтерских центров и Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики».