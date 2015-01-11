Исторический музей Южного Урала готовится к масштабному инклюзивному проекту

Всероссийская студенческая стройка «Мирный атом» пройдет с 15 июня по 31 августа на базе ФГУП «ПО «Маяк». Участниками проекта станут более 600 юношей и девушек со всей страны. Заявки принимаются до 22 марта, сообщает пресс-служба Челябинского областного студенческого отряда. Студенты будут выполнять бетонные, арматурные электромонтажные и штукатурно-малярные работы, а также делать гидроизоляцию и демонтаж. Ребята займутся и благоустройством территорий ПО «Маяк».Помимо рабочих процессов молодежь ожидают различные мероприятия: творческие конкурсы, спортивные состязания, участие в волонтерской деятельности. По итогам трудовых и культурных достижений будут определены лучшие отряды.Прием заявок от стройотрядов продлится до 18:00 мск 22 марта. Итоги конкурса будут подведены и опубликованы в социальных сетях Российских студенческих отрядов не позднее 1 апреля.Отметим, что одним из обязательных условий участия в проекте является вакцинация от COVID-19.Всероссийская студенческая стройка «Мирный атом» проходит в Озерске с 2015 года. Летом 2020 года из-за введенных ограничительных мер по распространению коронавирусной инфекции на стройке работали только студенты из Озерска. Подробнее
Сегодня в торжественной обстановке в актовом зале начальник Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Сергей Ревякин поздравил с днем рождения председателя Совета ветеранов при УМВД майора милиции в отставке Сергея Петровича Серухина Подробнее
В 2021 году Государственный исторический музей Южного Урала значительно расширит круг посетителей из числа людей с ограниченными возможностями здоровья. Музей готовится провести на своих площадках масштабный специальный проект «Грани.Out», который расскажет о преодолении границ в творчестве таких людей. Проект стал возможен после многолетней работы по внедрению инклюзивных технологий.Два года назад музей добился нулевых перепадов высоты при передвижении по зданию — от цокольного до третьего этажа. На всех входах есть кнопки вызова, пандусы, работают санитарная комната и лифт, на вахтах - кресла-коляски, слабослышащие могут пользоваться специальным оборудованием - аудиогидами.К доступности помещений добавились специальные творческие программы, которые только за минувший год посетили более 70 человек, а в этом – уже почти 40. Речь об экскурсиях с сурдопереводом, пластических спектаклях, тактильных экскурсиях, занятиях лепкой и занимательном обучении. Подготовка таких мероприятий требует специальных знаний и регулярного повышения квалификации.Так, в минувшем году сотрудники Государственного исторического музея Южного Урала стали участниками проекта «Доступность социокультурной среды для различных категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях культуры и в сфере туризма», посвященного созданию универсального комфортного пространства. Обучение провел «Центр внедрения и развития инклюзивных технологий» совместно с Институтом специальной педагогики и психологии (г. Санкт-Петербург) на средства гранта губернатора Челябинской области, предоставленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала.Полученные навыки специалисты музея уже активно используют, в том числе в ходе подготовки нового выставочного проекта «Грани.Out», который познакомит южноуральцев с богатым миром творчества особых людей, их прорывам за рамки повседневности, а также станет площадкой для дискуссий о творчестве и методиках, для многочисленных творческих встреч и знакомств.Проект запланирован на июль-август 2021 года.