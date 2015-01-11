Исторический музей Южного Урала готовится к масштабному инклюзивному проекту

В 2021 году Государственный исторический музей Южного Урала значительно расширит круг посетителей из числа людей с ограниченными возможностями здоровья. Музей готовится провести на своих площадках масштабный специальный проект «Грани.Out», который расскажет о преодолении границ в творчестве таких людей. Проект стал возможен после многолетней работы по внедрению инклюзивных технологий.Два года назад музей добился нулевых перепадов высоты при передвижении по зданию — от цокольного до третьего этажа. На всех входах есть кнопки вызова, пандусы, работают санитарная комната и лифт, на вахтах - кресла-коляски, слабослышащие могут пользоваться специальным оборудованием - аудиогидами.К доступности помещений добавились специальные творческие программы, которые только за минувший год посетили более 70 человек, а в этом – уже почти 40. Речь об экскурсиях с сурдопереводом, пластических спектаклях, тактильных экскурсиях, занятиях лепкой и занимательном обучении. Подготовка таких мероприятий требует специальных знаний и регулярного повышения квалификации.Так, в минувшем году сотрудники Государственного исторического музея Южного Урала стали участниками проекта «Доступность социокультурной среды для различных категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях культуры и в сфере туризма», посвященного созданию универсального комфортного пространства. Обучение провел «Центр внедрения и развития инклюзивных технологий» совместно с Институтом специальной педагогики и психологии (г. Санкт-Петербург) на средства гранта губернатора Челябинской области, предоставленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала.Полученные навыки специалисты музея уже активно используют, в том числе в ходе подготовки нового выставочного проекта «Грани.Out», который познакомит южноуральцев с богатым миром творчества особых людей, их прорывам за рамки повседневности, а также станет площадкой для дискуссий о творчестве и методиках, для многочисленных творческих встреч и знакомств.Проект запланирован на июль-август 2021 года.