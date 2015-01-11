Челябинские школьники на новом «Уроке цифры» узнают, как «видят» мир беспилотные автомобили

С 10 по 28 марта в российских школах и онлайн пройдет «Урок цифры», подготовленный экспертами Яндекса. Новый урок образовательного проекта позволит рассказать о технологиях в основе беспилотных автомобилей в увлекательном формате. Проект реализуется в рамках Образовательной инициативы Яндекса. Организаторы «Урока цифры» — Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика». В новом уроке специалисты Яндекса расскажут школьникам 1-11 классов, что происходит «под капотом» беспилотного автомобиля и какие процессы позволяют машине строить эффективный и безопасный маршрут. Эксперты компании поделятся своим опытом разработки и на примере данных с реальных автомобилей пошагово разберут принципы работы автономного транспорта. Урок состоит из видеороликов с объяснениями и интерактивных тренажеров для закрепления знаний.Все материалы будут доступны на сайте урокцифры.рф
. Приступить к занятию можно в любое время: в школе с учителем или дома, самостоятельно либо с родителями. Преподаватели смогут воспользоваться методическими указаниями, как провести занятие в классе, и принять участие в вебинаре: 9 марта организаторы расскажут о предстоящем уроке, познакомят с заданиями и помогут подготовиться.Три версии материалов адаптированы для школьников разного возраста — задания отличаются уровнями сложности и детализации. Ученикам предстоит определить местоположение автомобиля, используя карты и данные сенсоров, предсказать поведение других участников движения и составить или доработать маршрут.«Ученикам начальной школы беспилотный транспорт интересен не как высокотехнологичное достижение, а как увлекательная игра. Такое отношение позволяет школьникам удерживать свое внимание и сохранять интерес к современным технологиям. Ученики старших классов относятся к беспилотному транспорту по-другому: они обсуждают географию беспилотных поездов, автомобилей, присматриваются к перспективам таких технологий, чтобы определиться с будущей профессией. При разработке образовательных программ важно учитывать интересы аудитории и представлять информацию, которая будет увлекать слушателей. Только так мы сможем привлечь в российскую IT-отрасль талантливых и увлеченных специалистов», — сообщил замглавы Министерства цифрового развития России Евгений Кисляков
.«Знания, которые сегодня дает детям система образования, должны быть востребованы в современном мире. И те навыки, которые они получают в школе, позволят уверенно чувствовать себя в жизни, развивать таланты, работать по выбранной специальности. IT-технологии — одна из тех областей, которая интересна детям и чрезвычайно перспективна», — прокомментировал Министр просвещения Сергей Кравцов
.«Технологии беспилотного транспорта объединяют все лучшее, что есть сейчас в IT: компьютерное зрение, машинное обучение, работу с большими данными. Программа урока составлена так, чтобы школьники могли в этом детально разобраться и попробовали решить те же задачи, что и беспилотный автомобиль, — рассказывает Елена Бунина
, генеральный директор Яндекса в России. — Старшеклассникам будет интересно узнать, какие навыки и специалисты востребованы в этой сфере. Это очень хорошая возможность примерить на себя будущую профессию и присмотреться к перспективному направлению». «Мы сегодня наблюдаем огромный дефицит кадров для цифровой экономики, который увеличится, когда цифровизация вслед за «пионерами» цифры — коммуникациями и финансовой сферой — дойдет до сельского хозяйства, энергетики, строительства и других отраслей. Это вызовет еще больший спрос на IT-специалистов, готовить которых нужно уже сейчас. С помощью тренажеров «Урока цифры» дети могут понять, что алгоритмы в основе искусственного интеллекта или беспилотных автомобилей — это несложно и интересно. Поэтому у детей возникает желание сделать следующий шаг и изучать технологии глубже, увлечься этой темой. Интерес школьников к «Уроку цифры» дает уверенность, что большее количество детей выберут IT-специальности в качестве своей будущей профессии и в долгосрочной перспективе помогут нам развивать цифровую экономику», — комментирует Евгений Ковнир
, генеральный директор организации «Цифровая экономика».«Урок цифры» проводится в России третий учебный год подряд. В рамках проекта ведущие IT-компании разрабатывают уроки, доступные как школам, так и родителям с детьми для самостоятельного изучения. Занятия помогают школьникам сориентироваться в мире профессий, связанных с технологиями и программированием.Справочно:«Урок цифры»
— это всероссийский образовательный проект, позволяющий учащимся получить знания от ведущих технологических компаний и развить навыки и компетенции цифровой экономики. Проект реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Занятия на тематических тренажерах «Урока цифры» реализованы в виде увлекательных онлайн-игр для трех возрастных групп — учащихся младшей, средней и старшей школы. В любое время на сайте проекта доступны для проведения уроки по большим данным, сетям и облачным технологиям, персональным помощникам и безопасному поведению в интернете.Инициаторы «Урока цифры» — Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика». Задачами проекта являются развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация.Партнерами проекта в 2020/21 учебном году выступают «Лаборатория Касперского», благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», компании Яндекс, «1С», Mail.ru Group. Технологические партнеры — образовательная платформа «Кодвардс» и международная школа программирования «Алгоритмика».В прошлом учебном году «Урок цифры» охватил больше половины российских школьников. За 2,5 года дети, родители и учителя обратились к урокам, доступным на сайте проекта, более 32 млн раз. Проект охватил все 85 регионов России, а в 2019/2020 учебном году расширил свою географию — при поддержке Россотрудничества учащиеся русскоязычных школ из 100+ стран прошли тренажеры от ведущих российских компаний цифровой экономики.В 2020 году всероссийский образовательный проект для школьников «Урок цифры» стал победителем авторитетной премии в области связей с общественностью PROBA Awards в номинации «Лучший проект по эффективности медиа-коммуникаций», в 2021 году получил премию RuPoR в номинации Digital с формулировкой от жюри – «за эффективные цифровые коммуникации с подрастающим поколением».Яндекс выступает стратегическим партнером проекта в рамках Образовательной инициативы
. Это программа улучшений образовательной среды в России с помощью технологий. Компания поддерживает технологическое образование и науку, помогает людям развивать цифровые навыки, расширяет возможности учителей и продвигает идею позитивного влияния технологий на процессы обучения.