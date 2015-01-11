Школьная лига КВН начинает новый сезон

В праздничные выходные, 7 марта, в сообществе Центральной Уральской лиги КВН в прямом эфире пройдет первая игра сезона Школьной лиги КВН. 20 команд из Челябинской области и соседних регионов представят свои видеоэкскурсии по школе, сообщает Молодежный ресурсный центр.Среди участников есть опытные команды, например, «Клюв»
и «Уральская юмористическая школа 13», принимавшие участие в гала-концерте онлайн-фестиваля Всероссийской Юниор-лиги, чемпион сезона 2018-2019 «Компот» и призер сезона 2019-2020 «Я в кроссовках»
. Будут и новички, которые только знакомятся с движением КВН и делают свои первые шаги в этой игре.Как и перед оффлайн-играми, команды сейчас проходят редакторские просмотры. Редактор Ольга Мельникова
вычитывает сценарии, отсматривает видеозаписи с выступлениями, корректирует и помогает работать с новым форматом. Режиссер Александр Румянцев
помогает с технической частью выступления, записывает видеоуроки по монтажу, отвечает на все вопросы команд.Отметим, что конкурс «Экскурсия по школе» – новинка для Школьной лиги, даже в онлайн-финале в 2020 году команды соревновались в традиционных конкурсах. Но в связи с тем, что запрет на проведение массовых мероприятий с участием школьников все еще действует, формат сезона было решено изменить, разнообразить и сделать более динамичным: от снятого выступления на сцене к полноценному юмористическому видеоклипу.Организатором игр выступает Челябинская организация «Планета»
при поддержке правительства Челябинской области, администрации города Челябинска, ГУМП Челябинской области, управления по делам молодежи администрации города Челябинска.
Источник: Молодежный ресурсный центр