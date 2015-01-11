2021-03-05YEKT06:00:00 | Губерния Жительница Троицка отметила столетний юбилей Источник: пресс-служба администрации Троицка









Труженицу тыла Евдокию Ивановну Ратникову поздравили с юбилеем глава города, начальник управления социальной защиты населения и представитель совета ветеранов, сообщает пресс-служба администрации Троицка.Мэр Александр Виноградов зачитал поздравительный адрес от президента России Владимира Путина, поблагодарил именинницу за долгую трудовую деятельность, героизм и стойкость, пожелал здоровья и оптимизма.Евдокия Ивановна за сто лет преодолела тяжелый жизненный путь, прошла войну и голод.«1930-е годы стали самыми важными и трудными для меня. Мы преодолели страшный голод. После началась война. Мне было 20 лет, когда 7 ноября нас отправили копать окопы. Большую часть времени проработала конюхом. Хорошо я в молодости не жила, а сейчас живу», – рассказывает Евдокия Ратникова.Сейчас преодолевшая вековой рубеж троичанка окружена заботой большой и дружной семьи из четырех детей (живет вместе с дочерью), девяти внуков и девяти правнуков.«Мама родилась в Мордовии. После войны вышла замуж, родила детей. В 1963 году семья переехала в Троицк. Она никогда не сидела без работы. Занималась детьми, держала животных, работала в конюшне, прачечной. Секрет ее долголетия – генетика и жизнь в постоянном движении», – отметила дочь Людмила Евстигнеева. Источник: пресс-служба администрации ТроицкаТруженицу тыла Евдокию Ивановну Ратникову поздравили с юбилеем глава города, начальник управления социальной защиты населения и представитель совета ветеранов, сообщает пресс-служба администрации Троицка.Мэрзачитал поздравительный адрес от президента России, поблагодарил именинницу за долгую трудовую деятельность, героизм и стойкость, пожелал здоровья и оптимизма.Евдокия Ивановна за сто лет преодолела тяжелый жизненный путь, прошла войну и голод.«1930-е годы стали самыми важными и трудными для меня. Мы преодолели страшный голод. После началась война. Мне было 20 лет, когда 7 ноября нас отправили копать окопы. Большую часть времени проработала конюхом. Хорошо я в молодости не жила, а сейчас живу», – рассказывает.Сейчас преодолевшая вековой рубеж троичанка окружена заботой большой и дружной семьи из четырех детей (живет вместе с дочерью), девяти внуков и девяти правнуков.«Мама родилась в Мордовии. После войны вышла замуж, родила детей. В 1963 году семья переехала в Троицк. Она никогда не сидела без работы. Занималась детьми, держала животных, работала в конюшне, прачечной. Секрет ее долголетия – генетика и жизнь в постоянном движении», – отметила дочь AzAzA 2021-03-05YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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