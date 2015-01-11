2021-03-05YEKT09:00:00 | Губерния Челябинская область выполнила региональный проект «Экспорт продукции АПК» на 106% Источник: из открытых источников









Департамент развития экспорта продукции АПК минсельхоза России довёл до минсельхоза Челябинской области уточнённые данные объёма экспорта АПК в регионе в 2020 году. Индикативный показатель реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» выполнен на 106,4%, объём экспорта составил 180,8 млн долларов США (контрольный показатель – 170 млн долларов США).Ранее, по оперативным данным, которые предоставляются Федеральной таможенной службой, региональное министерство сельского хозяйства отчитывалось о выполнении индикативного показателя на 92%, оговариваясь, что итоговые данные будут известны позже. На даже по предварительным данным региональный экспорт АПК в 2020 году превысил показатель за 2019 год на 15% в стоимостном выражении. В 2019 году экспорт АПК из Челябинской области составил 135 млн долларов. Исходя из новых данных, экспорт АПК в 2020 году превысил аналогичный показатель 2019 года на 33,9%. По группам товаров значительно вырос экспорт масложировой продукции и зерновых культур, который составил соответственно 37,2 млн долларов и 5,7 млн долларов. Экспорт пищевой продукции и переработки составл 32,8 млн долларов.В 2020 году значительно выросли поставки продуктов питания из Челябинской области в Туркменистан, Китай, Германию, Узбекистан. Региональный минсельхоз в течение года выражал опасение в возможности выполнить индикативный показатель проекта из-за вводимых ограничений на внешнем рынке вследствие коронавируса и летней засухи, от которой пострадали сельскозозяйственные культуры. Но они не оправдались, так как сразу после снятия ограничений поставки были возобновлены, а спрос на многие товары вырос, например, на растительные масла, крупы со стороны Китая.В рамках реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК» региональные предприятия-экспортёры, согласно федеральному постановлению №1104, регулирующего выплату субсидий на транспортные перевозки, в 2020 году получили возмещение затрат по экспортным контрактам на сумму 70,5 млн рублей. За 2019-2020 годы им предоставлен доступ к краткосрочным кредитным ресурсам на общую сумму 989 млн рублей. Основные региональные экспортные компании – «Ресурс», «Союзпищепром», «Сигма», «Макфа» - в целях расширения экспортных поставок реализуют инвестиционные программы. В 2021 году в Увельском районе ООO «Ресурс» будет запущена первая очередь производственно - логистического комплекса – цех по производству овсяных хлопьев их модификации мощностью 60 тыс. т и логистический склад для готовой продукции. Установку новой мельницы, расширение макаронного производства и строительство логистического центра ведёт АО «Макфа». Источник: из открытых источниковДепартамент развития экспорта продукции АПК минсельхоза России довёл до минсельхоза Челябинской области уточнённые данные объёма экспорта АПК в регионе в 2020 году. Индикативный показатель реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» выполнен на 106,4%, объём экспорта составил 180,8 млн долларов США (контрольный показатель – 170 млн долларов США).Ранее, по оперативным данным, которые предоставляются Федеральной таможенной службой, региональное министерство сельского хозяйства отчитывалось о выполнении индикативного показателя на 92%, оговариваясь, что итоговые данные будут известны позже. На даже по предварительным данным региональный экспорт АПК в 2020 году превысил показатель за 2019 год на 15% в стоимостном выражении. В 2019 году экспорт АПК из Челябинской области составил 135 млн долларов. Исходя из новых данных, экспорт АПК в 2020 году превысил аналогичный показатель 2019 года на 33,9%. По группам товаров значительно вырос экспорт масложировой продукции и зерновых культур, который составил соответственно 37,2 млн долларов и 5,7 млн долларов. Экспорт пищевой продукции и переработки составл 32,8 млн долларов.В 2020 году значительно выросли поставки продуктов питания из Челябинской области в Туркменистан, Китай, Германию, Узбекистан. Региональный минсельхоз в течение года выражал опасение в возможности выполнить индикативный показатель проекта из-за вводимых ограничений на внешнем рынке вследствие коронавируса и летней засухи, от которой пострадали сельскозозяйственные культуры. Но они не оправдались, так как сразу после снятия ограничений поставки были возобновлены, а спрос на многие товары вырос, например, на растительные масла, крупы со стороны Китая.В рамках реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК» региональные предприятия-экспортёры, согласно федеральному постановлению №1104, регулирующего выплату субсидий на транспортные перевозки, в 2020 году получили возмещение затрат по экспортным контрактам на сумму 70,5 млн рублей. За 2019-2020 годы им предоставлен доступ к краткосрочным кредитным ресурсам на общую сумму 989 млн рублей. Основные региональные экспортные компании – «Ресурс», «Союзпищепром», «Сигма», «Макфа» - в целях расширения экспортных поставок реализуют инвестиционные программы. В 2021 году в Увельском районе ООO «Ресурс» будет запущена первая очередь производственно - логистического комплекса – цех по производству овсяных хлопьев их модификации мощностью 60 тыс. т и логистический склад для готовой продукции. Установку новой мельницы, расширение макаронного производства и строительство логистического центра ведёт АО «Макфа». AzAzA 2021-03-05YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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