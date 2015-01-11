Более пяти тысяч южноуральцев записались на вакцинацию от COVID-19 через портал «Госуслуги»

В рамках пресс-конференции, посвященной вакцинации южноуральцев от коронавирусной инфекции, министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов рассказал, что в регион поступило свыше 115 тысяч доз вакцины от новой коронавирусной инфекции. 39 тысяч южноуральцев получили второй компонент прививки и полностью завершили вакцинацию, 87 тысяч пока только прошли первый этап. В первую очередь прививаются группы риска: люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями, а также работники медицинских учреждений, социальных служб, МВД и других ведомств, которым по долгу службы приходится контактировать с большим количеством людей.Главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Челябинской области Ольга Агеева подробно рассказала журналистам о противопоказаниях и напомнила, что в первые 3-5 дней после вакцинации организм начинает активно вырабатывать иммунитет. Поэтому врачи рекомендуют в это время воздержаться от употребления алкоголя, занятий спортом, переохлаждений и всего, что может оказать нагрузку на иммунитет. Заместитель министра здравоохранения Татьяна Колчинская отметила, что в первые дни после вакцинации могут возникнуть побочные эффекты — это признак формирования иммунитета, однако, если симптомы вызывают сомнение, лучше проконсультироваться с врачом.Удобнее всего записаться на вакцинацию с помощью портала «Госуслуги», таким способом уже воспользовались более пяти тысяч южноуральцев. Во время пресс-конференции министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов подробно объяснил, как правильно заполнить специальную форму, и на что обратить внимание, чтобы система не выдала ошибку. Так, нужно удостовериться, что информация в личном кабинете достоверна и корректна.«По всем вопросам, связанным с коронавирусом, можно обращаться по единому бесплатному номеру 122, — напомнил глава ведомства. — Позвонившие могут круглосуточно уточнить информацию о распространении коронавируса, тестах и диагностике, получении больничного листа; записаться на анализы, вакцинацию; вызвать врача или волонтера. За время работы службы поступило более 22 тысяч звонков, в день фиксируется от 350 до 500 звонков. Максимальное время ожидания ответа — не более двух минут».С 15 января в регионе работает автоинформатор, которые сообщает жителям Челябинской области результаты теста на коронавирус. Идея создания сервиса принадлежит региональному минздраву, разработкой занималось министерство информационных технологий. Система сама набирает номер пациента и сообщает ему результат ПЦР — положительный, отрицательный или требуется пересдача, подскажет, что делать в каждом случае. Уже более 150 тысяч южноуральцев были проинформированы таким образом.Видеозапись пресс-конференции доступна на YouTube-канале «Гранада Пресс»: https://youtu.be/jxFSsvT1U34