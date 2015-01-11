2021-03-05YEKT09:00:00 | Губерния Более 45 тысяч южноуральцев получат знаки отличия ГТО Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области









Министерство спорта РФ обнародовало очередной приказ «О награждении золотыми знаками отличия комплекса «Готов к труду и обороне» за IV квартал 2020 года, в который вошли более 10 тысяч южноуральцев. Неделей ранее исполняющий обязанности регионального министра физической культуры и спорта Максим Соколов подписал приказ о награждении серебряными и бронзовыми знаками отличия, в который вошли около 37 тысяч человек, выполнивших тесты комплекса ГТО. Эта цифра более чем в два раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.Для сравнения в IV квартале 2019 года успешно выполнили нормативы 22 135 жителей Челябинской области, а по итогам IV квартала 2020 года уже 47 288 южноуральцев станут счастливыми обладателями знаков отличия. Из них золотой знак получат 10 580 человек, серебряный – 18 053, бронзовый – 18 655.Улучшение показателей по количеству зарегистрировавшихся южноуральцев на портале ГТО, приступивших к выполнению норм комплекса, а также успешно выполнивших испытания комплекса на знаки отличия напрямую отразилось и на формировании Минспортом РФ федерального рейтинга по реализации комплекса ГТО. Так, Челябинская область по итогам IV квартала 2020 года значительно улучшила свои позиции, поднявшись с девятого на четвертое место.«Войти в пятерку сильнейших регионов РФ по реализации комплекса «Готов к труду и обороне» - это очень хороший показатель эффективной работы с населением, вовлечением его в систематические занятия физической культурой и спортом, - отмечает и. о. министра спорта Челябинской области Максим Соколов. – Приятно радует тот факт, что южноуральцы стали внимательней относиться к своему здоровью, стараются чаще выходить на спортивные площадки и заниматься спортом».Руководитель региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса ГТО Александр Беленков отметил, что комплекс ГТО активно внедряется во всех муниципальных образованиях Челябинской области. В рамках реализации нацпроекта «Спорт – норма жизни», входящего в структуру нацпроекта «Демография», в 2020 году были дополнительно открыты Центры тестирования населения, а также оборудованы 8 новых площадок для выполнения норм комплекса. Таким образом, на сегодняшний день в регионе функционируют 55 таких центров, где каждый желающий может выполнить нормы комплекса. Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской областиМинистерство спорта РФ обнародовало очередной приказ «О награждении золотыми знаками отличия комплекса «Готов к труду и обороне» за IV квартал 2020 года, в который вошли более 10 тысяч южноуральцев. Неделей ранее исполняющий обязанности регионального министра физической культуры и спорта Максим Соколов подписал приказ о награждении серебряными и бронзовыми знаками отличия, в который вошли около 37 тысяч человек, выполнивших тесты комплекса ГТО. Эта цифра более чем в два раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.Для сравнения в IV квартале 2019 года успешно выполнили нормативы 22 135 жителей Челябинской области, а по итогам IV квартала 2020 года уже 47 288 южноуральцев станут счастливыми обладателями знаков отличия. Из них золотой знак получат 10 580 человек, серебряный – 18 053, бронзовый – 18 655.Улучшение показателей по количеству зарегистрировавшихся южноуральцев на портале ГТО, приступивших к выполнению норм комплекса, а также успешно выполнивших испытания комплекса на знаки отличия напрямую отразилось и на формировании Минспортом РФ федерального рейтинга по реализации комплекса ГТО. Так, Челябинская область по итогам IV квартала 2020 года значительно улучшила свои позиции, поднявшись с девятого на четвертое место.«Войти в пятерку сильнейших регионов РФ по реализации комплекса «Готов к труду и обороне» - это очень хороший показатель эффективной работы с населением, вовлечением его в систематические занятия физической культурой и спортом, - отмечает и. о. министра спорта Челябинской области. – Приятно радует тот факт, что южноуральцы стали внимательней относиться к своему здоровью, стараются чаще выходить на спортивные площадки и заниматься спортом».Руководитель региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса ГТОотметил, что комплекс ГТО активно внедряется во всех муниципальных образованиях Челябинской области. В рамках реализации нацпроекта «Спорт – норма жизни», входящего в структуру нацпроекта «Демография», в 2020 году были дополнительно открыты Центры тестирования населения, а также оборудованы 8 новых площадок для выполнения норм комплекса. Таким образом, на сегодняшний день в регионе функционируют 55 таких центров, где каждый желающий может выполнить нормы комплекса. AzAzA 2021-03-05YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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