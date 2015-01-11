Продолжается прием заявок на конкурс «НКО-профи»

К участию приглашаются журналисты, блогеры, студенты факультетов журналистики, редакции российских СМИ и творческие студии. Они могут рассказать о сотрудниках некоммерческих организаций и поздравить их с недавним праздником. Заявки принимаются до 14 марта, сообщает Молодежный ресурсный центр.Всемирный день НКО отмечается в России, как и во многих странах мира, 27 февраля. Этот день стал международным праздником в 2014 году по инициативе Всемирного форума НКО, для того чтобы привлечь внимание к общественно полезной работе, которой ежедневно занимаются НКО, и повысить осведомленность граждан о деятельности организаций.Ориентиром для участников могут служить интервью с руководителями и сотрудниками федеральных и региональных организаций. За время существования проекта «НКО-профи» АСИ с помощью участников конкурса прошлых лет удалось собрать более 400 журналистских материалов о людях, работающих в НКО. Все работы можно посмотреть на сайте «НКО-профи».Участвовать может любой желающий, отправив материал до 14 марта о людях, работающих в НКО, на сайте «НКО-профи». Подробнее с конкурсом можно ознакомиться в новом видео.Организаторы конкурса – АСИ и Благотворительный фонд Владимира Потанина. Конкурс поддержан советом при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.