В Озерске поздравили коллектив и посетительниц Комплексного центра

Седьмой год в Комплексном центре социального обслуживания населения в отделении дневного пребывания формируются заезды для разных категорий жителей округа: пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья, молодых инвалидов с ментальными нарушениями. Оздоровительно-реабилитационная программа рассчитана на 15 рабочих дней, в течение которых озерчане укрепляют здоровье, повышают жизненный тонус, получают знания о здоровом образе жизни и даже обучаются компьютерной грамотности.
Посетители центра с особой теплотой отозвались о коллективе учреждения:
- Нам очень хорошо: общаемся, пьем кислородные коктейли, занимаемся физкультурой, нам делают массаж. Здесь работают замечательные люди, иногда чувствуешь себя обласканным ребенком, сотрудники окружают заботой, всегда общаются с нами с улыбкой.
- Дорогие женщины, от руководства округа, партии «Единая Россия» поздравляю вас с 8 Марта. Желаю здоровья, долгого интереса к жизни, благополучия, счастья. Я вижу, что вам здесь нравится, как вы лучитесь оптимизмом. Со своей стороны, мы постараемся сохранить данное социальное направление и улучшить условия пребывания, - обратился к посетительницам центра Сергей Гергенрейдер.
- Период пандемии оказался непростым для всех нас, - говорит руководитель Центра Наталья Некрасова. - Специфика нашей профессии достаточно обширна, но в прошлом году нам пришлось работать с колоссальной нагрузкой: доставлять продукты и медикаменты пожилым людям, отвечать на огромное количество звонков, успокаивать тех, кто был подвержен тревожности во время пандемии, вести онлайн-занятия по гимнастике и много другое. Я очень рада, что мы постепенно возвращаемся к нормальному ритму работы.
Сергей Гергенрейдер вручил сладкие подарки для чайного стола, осмотрел кабинеты отделения дневного пребывания центра, пообщался с коллективом, состоящим из неравнодушных и верных своему делу озерчанок.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа