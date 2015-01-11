Маргарита Павлова: Если мы хотим развития демографического потенциала страны, мы должны строить семейную политику на основе традиционных семейных ценностей

Сенатор Маргарита Павлова выступила с докладом о защите традиционных семейных ценностей, материнства и детства в информационном пространстве на научно-практической конференции «Правовые и законодательные аспекты поддержки семей и семейных ценностей в Российской Федерации». Конференцию организовала Московская городская Дума в рамках регионального проекта партии «Единая Россия» «Крепкая семья».Спикерами форума выступили также заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой, депутаты Госдумы Инга Юмашева, Николай Земцов, Владимир Крупенников и член Общественной Палаты Российской Федерации Павел Пожигайло. Участники обсудили политику государства в отношении многодетных семей и демографии как фактора национальной безопасности;законодательные инициативы, направленные на стимулирование рождаемости; роль СМИ в поддержке семей и семейных ценностей и другие вопросы.По мнению участников мероприятия, снижение численности трудоспособного населения России, прогнозируемое Советом Безопасности, может подорвать основы не только демографической, но и национальной безопасности. Решение демографической проблемы должно стать общенациональным делом всех граждан страны, государственных и духовных институтов.Петр Толстой, вице-спикер нижней палаты парламента, заявил о необходимости изменить идеологию национального проекта «Демография», переориентировать его на повышение рождаемости, а не только на увеличение продолжительности жизни. Кроме того, востребована выдача материнского капитала за каждого последующего ребенка. Требует федерального регулирования фиксированный размер выплаты на рождение детей и поддержку многодетных семей. «Должна быть федеральная система поддержки многодетных семей вне зависимости от места проживания. Потому что граждане нашей страны имеют одинаковые права, вне зависимости от того, в каком регионе они живут», - отметил Петр Толстой.Сенатор РФ Маргарита Павлова в своем выступлении затронула вопрос о необходимости безотлагательного, но вдумчивого внесения поправок в Семейный кодекс и иные нормативные правовые документы, закрепляющие конституционную поддержку семьи и детства. Заострила внимание на комплексных и системных мерах поддержки семей в ценностном, правовом и социальном контексте государственной политики.«Достижение целей национальной политики возможно только в том случае, если в информационном поле будет ясно отражаться основополагающее значение семьи для жизни нашего общества и будущего России. Только на фоне утверждения фундаментальной значимости семьи, понимания нашей общей задачи – сохранять и возрождать семейный образ жизни, крепкую семью, традиционные семейные ценности – возможно успешное развитие социальной составляющей семейной политики государства», – отметила Маргарита Павлова. Резолюция конференции будет направлена в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации для учета при внесении изменений в федеральное законодательство в области семейного права, информационной безопасности, образования и культуры, биоэтики.
Источник: пресс-служба сенатора Маргариты Павловой