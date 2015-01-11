Госжилинспекция Челябинской области получила более 30 тыс. жалоб

В Госжилинспекцию поступило свыше 30 тыс. обращений от жителей Челябинской области – такие цифры привели сотрудники ведомства по итогам прошлого года.

Половина жалоб связана с содержанием общедомового имущества и качеством предоставленных коммунальных услуг, 40% – с некорректным начислением стоимости услуг ЖКХ. Однако после проверок нарушения подтвердились только у 5% обращений. По результатам 2,5 тысяч проверок Госжилинспекция выдала поставщикам коммунальных услуг 1,5 тысячи предостережений. Благодаря вмешательству ГЖИ южноуральцы смогли вернуть около 20 млн рублей. Среди основных ошибок, допущенных управляющими компаниями и ресурсноснабжающими организациями – неправильное указание площади жилья, применяемый тариф и другие.

«У граждан есть право обратиться в управляющие и ресурсоснабжающие компании с требованием проверить начисления. После этого организации должны провести проверку и выдать гражданину документ с ее результатами, заверенный подписью руководителя и печатью. Порядок начислений должен быть понятным и прозрачным. Если у компании нет возможности предоставить расчеты немедленно, то она может договориться с гражданином о сроке, в который они будут предоставлены, при этом, ответ должен прийти в течение одного месяца. Рекомендую всем жителям Челябинской области пользоваться данным правом», – рассказала и.о. начальника ГЖИ Челябинской области Элла Никитина.

Если после обращения к исполнителю коммунальной услуги сомнения остались, нужно обратиться в Госжилинспекцию, приложив к заявлению ответ от управляющей или ресурсоснабжающей компании. Обращения для проведения проверки принимаются лично или через ГИС «ЖКХ».

Элла Никитина напомнила, что у Госжилинспекции есть разные инструменты воздействия на недобросовестных исполнителей услуг ЖКХ – от выдачи предостережений до обращения в суд.

https://dostup1.ru/society/Goszhilinspektsiya-Chelyabinskoy-oblasti-poluchila-bolee-30-tys-zhalob_134900.html