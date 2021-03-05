Озерск.ру и УКС-ТВ поздравляют вас, дорогие наши подписчицы и зрительницы, с 8 марта!

ГУ МЧС по Челябинской области объявило экстренное предупреждение из-за погодной ситуации на юге региона – 7 марта, в воскресенье, там ожидаются метели, сильный снег, порывы ветра до 18 м/с, снежные заносы на дорогах и гололедица Подробнее
По данным http://www.chelsport.ru, Министерство спорта РФ обнародовало очередной приказ «О награждении золотыми знаками отличия комплекса «Готов к труду и обороне» за IV квартал 2020 года, в который вошли более 10 тысяч южноуральцев Подробнее
По данным специалистов-экологов, ситуация с замором рыбы на озере Большая Нанога - стандартная для текущего весеннего месяца, ничего критичного нет. Акции по аэрации водоема проводиться не будут Подробнее
Милые, добрые и очаровательные, наши чудесные женщины, девушки, девочки! Пусть все невозможное для вас станет возможным, а жизнь будет полна приятных сюрпризов и радостных событий. Больше романтики, нежности и любви желаем вам в праздник 8 Марта!