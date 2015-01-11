Участники этапа Кубка мира по фристайлу в «Солнечной долине» пригласили болельщиков на турнир

Имя певицы хорошо известно озерским ценителям вокала. 7 марта в театре «Наш дом» Ирина Крутова лауреат «Романсиады», солистка ансамбля «Россия» им. Л. Г. Зыкиной подарила озерчанам концертную программу «Я жду весну!» Подробнее
Соглашение о межрегиональном взаимодействии и всестороннем сотрудничестве в сфере промышленности подписали министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий и министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Александр Шельдяев. Подписание состоялось в рамках заседания коллегии минпрома республики, прошедшего в формате расширенного «Промышленного часа» на тему «Промышленность: вызовы и перспективы». Представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти, руководители федеральных институтов развития, министры промышленности субъектов РФ, руководители предприятий и эксперты подвели в Уфе итоги развития отечественной промышленности за 2020 г. и определили основные задачи её дальнейшего развития.Подписанный документ подразумевает:- обмен опытом и информационными материалами в области реализации государственной промышленной политики и совершенствования законодательства в этой сфере;- взаимодействие в вопросах привлечения инвестиций и улучшения инвестиционного климата;- развитие объектов технологической и промышленной инфраструктуры: индустриальных (промышленных) парков и технопарков и промышленных кластеров, в том числе межрегиональных;- укрепление кооперационных связей производителей высокотехнологической и имортозамещающей, социально значимой и конкурентоспособной продукции;-диверсификацию промышленного производства;- проведение совместных научно-технических миссий, конференций, семинаров, круглых столов, презентаций, выставок, курсов по обучению в области развития промышленности и др.«Губернатор Алексей Леонидович Текслер ставит перед областным минпромом задачу развития внутриобластной кооперации и промышленных предприятий. А обмен опытом всегда помогает найти новые пути, поделиться эффективными практиками. Тем более, нам есть, чему поучиться друг у друга. Как и на Южном Урале, в Башкортостане развита металлургия и машиностроение. Регион также специализируется на химической промышленности, электроэнергетике, добыче полезных ископаемых и лесопереработке. В Республике созданы научно-производственные кластеры с центрами подготовки кадров, исследовательскими институтами и опытными производствами. Сотрудничество с таким сильным соседом самым положительным образом скажется на реализации новых промышленных проектов, в том числе и совместных», - уверен министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий.В частности, глава регионального минпрома уже взял на заметку опыт еженедельного проведения «Промышленных часов» с руководителями республики, профильных ведомств и институтов развития, когда они выезжают непосредственно на крупные промышленные предприятия и встречаются там с представителями конкретной отрасли. Живой диалог способствует скорейшему решению актуальных вопросов не только отдельных промышленных предприятий, но и кластеров, и целых отраслей. Зачастую на таких встречах обсуждаются и заключаются важные контракты и договоры, что стимулирует развитие промышленности в целом.Ещё одна полезная практика – организация для промышленников региона бизнес-миссий с крупными госкорпорациями.«Они успешно проводятся челябинским минпромом и для предприятий нашей области. Но башкирские коллеги пошли чуть дальше, создав специализированные рабочие группы под руководством главы Башкортостана. Это позволяет вывести коммуникацию с госкорпорациями на уровень первых лиц, непосредственно принимающих решения. Сейчас мы хотим выйти с инициативой внедрения подобного опыта в Челябинской области», - рассказывает Павел Рыжий.В июле 2021 г. в Уфе пройдёт крупное совещание федерального уровня по развитию кластерной политики.Министр промышленности Челябинской области получил приглашение принять в нём участие от главы минпрома Республики Башкортостан Александра Шельдяева. Южноуральское министерство уже начинает подготовку к мероприятию и формирование делегации, в которую войдут представители всех семи промышленных кластеров региона. Подробнее
Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский признан невиновным в сговоре с дорожниками при заключении многомиллиардных контрактов. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Москвы Подробнее
В пятый раз на южноуральском ГК«Солнечная долина» состоится этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». По предварительным данным, в соревнованиях примут участие 82 спортсмена из 13 стран мира. В составе сборной России – 11 спортсменов: 5 женщин и 6 мужчин. На этапе Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» выступят Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Максим Вихров, Артем Набиулин, Владимир Шмыров, Кирилл Сысоев, Анастасия Чирцова, Екатерина Мальцева, Дарья Мельчакова и Полина Рябова.Южноуралец, призер этапа Кубка мира, победитель и призер этапов Кубка Европы Игорь Омелин отметил, что «домашние» соревнования в «Солнечной долине» – это особенно волнительный турнир, ведь за него приедут болеть его друзья и близкие. «13 марта на курорте Солнечная долина пройдет очередной этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». Приглашаю всех на этот огромный праздник. Болейте за нас, мы будем стараться для вас!», - сказал Игорь Омелин.«Любители зимних видов спорта, наши болельщики. Приглашаем вас 13 марта на этап кубка мира по ски-кроссу. Приходите нас поддержать, болейте за сборную России! Мы вас любим, чувствуем вашу поддержку! До встречи», – поддержал бронзовый призер XXIII зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, победитель и призер этапов Кубка мира Сергей Ридзик.«Дорогие болельщики, приезжайте, поддержите сборную России на этапе Кубка мира на Солнечной долине. Мы вас ждем», – добавила победитель и призер этапов Кубка Европы Полина Рябова.