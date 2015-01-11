Южноуральцы проголосуют за то, как будут выглядеть их города в 2022 году

В Челябинской области в этом году благоустроят 120 парков и 114 дворов в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (национальный проект «Жилье и городская среда»). А сколько и какие объекты преобразятся в следующем году, предстоит решить самим южноуральцам во время голосования на платформе 74.gorodsreda.ru, сообщает минстрой.С 2017 года в Челябинской области по проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроили 429 общественных пространств и 1791 двор. Объем финансирования составил 3,6 млрд рублей. Среди них реконструкция парка им. В. Терешковой в Челябинске, бульвар «Огни Магнитки» в Магнитогорске и «Аллея ветеранов» в Карабаше (см. фото).В 2021 году новый облик приобретут 120 скверов и 114 дворов. Только в Челябинске обустроят девять общественных и 49 дворовых территорий. Зеленая зона отдыха появится за ледовой ареной «Трактор», преобразится набережная реки Миасс между улицей Красной и Свердловским проспектом у РК «Мегаполис», будет благоустроен парк Дружбы на улице Чоппа.А уже с 26 апреля по 31 мая пройдет голосование за объекты, которые будут благоустроены в 2022 году, на платформе 74.gorodsreda.ru/. Это новая площадка, разработанная Минстроем РФ совместно АНО «Диалог Регионы». На ней в режиме онлайн жители всех 43 муниципалитетов будут сами решать, что и в каком общественном месте должно появиться: скамейки, уличные тренажеры или качели. Какие объекты вошли в список для голосования, станет известно уже на следующей неделе.В Челябинске список мест благоустройства на 2022 год уже определен. За него проголосовали горожане на региональной площадке - «Активный житель74». В апреле челябинцам предстоит выбрать дизайн-проекты для этих территорий на платформе 74.gorodsreda.ru/:- в Калининском районе - часть прогулочной зоны на улице Университетская Набережная в границах ул. Братьев Кашириных, ул. Северо-Крымская, местного проезда, ул. Чайковского;
- в Курчатовском районе - Комсомольский проспект на участке от ул. Молодогвардейцев до ул. Ворошилова;
- в Ленинском районе - сквер перед ДК «Станкомаш»;
- в Металлургическом районе - территория между домами № 23 и № 29 по улице Трудовая;
- в Советском районе - пешеходная зона на гостевом маршруте ул. Свободы на участке от проспекта Ленина до железнодорожного вокзала;
- в Тракторозаводском районе - сквер по улице Кудрявцева;
- в Центральном районе — территория, прилегающая к Дворцу спорта «Юность».