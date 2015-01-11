2021-03-09YEKT07:00:00 | Губерния Южноуральские кикбоксеры в очередной раз завоевали домашний Кубок губернатора Источник: Центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А.Е. Миллера









С 3 по 6 марта в Челябинске в 24-й раз состоялись Всероссийские соревнования на Кубок губернатора Челябинской области по кикбоксингу. В рамках традиционных состязаний в манеже спортивного комплекса имени Елены Елесиной прошли чемпионат и первенство Уральского федерального округа по кикбоксингу в разделах фулл-контакт и К1, а также региональный турнир по поинтфайтингу и лайт-контакту. За награды в ринговых и татами–дисциплинах спорили около 65 спортсменов из Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. На счету южноуральских файтеров 104 медали. В том числе – 30 золотых, 27 серебряных и 37 бронзовых. «На Урале всё проходит, как всегда, на высшем уровне, – считает вице-президент федерации кикбоксинга России, председатель судейской коллегии ФКР, заслуженный тренер России Александр Березкин. – Спортсмены очень соскучились по соревнованиям. Прошлый год из-за ситуации с пандемией был очень сложным. Ребята, конечно, где-то растеряли физическую форму, и стимул даже был потерян. Но у молодежи есть желание заниматься прекрасным видом единоборств – кикбоксингом». Больше всех медалей – 104 (30 золотых, 27 серебряных и 37 бронзовых) – завоевали хозяева соревнований. В итоге им в очередной раз достался главный приз за победу в общекомандном зачете – Кубок губернатора. Второе место заняли представители Свердловской области, третье – бойцы из ХМАО.«Отмечу в этом году большое количество участников и конкуренцию во всех весовых категориях, – поделился президент федерации кикбоксинга УрФО Борис Юсупов. – В состязаниях смогли принять участие кикбоксеры из всех регионов нашего округа, а также гости из Пермского края. Сформировалась очень сильная сборная Уральского федерального округа, которая будет достойно представлять округ на чемпионате и первенстве России». Один из самых титулованных участников состязаний чемпион Европы, серебряный призер чемпионата мира, шестикратный чемпион России в самом жестком разделе кикбоксинга К1 Виктор Михайлов, выступающий за Челябинскую область и Пермский край, одержал победу в весе до 63,5 килограммов. В финальном бою представитель челябинского клуба кикбоксинга К1 «Клуб 74» эффектным ударом «вертушка» нокаутировал менее опытного соперника из ЯНАО. Подопечный старшего тренера сборной Челябинской области в разделе К1 Игоря Курбатова и заслуженного тренера России Сергея Матвеева из Соликамска признался, что работал с молодым спортсменом осторожно, но на бой, раз уж ты выбрал этот вид спорта, надо настраиваться серьезно. Вышел в ринг – дерись.







Источник: Центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А.Е. МиллераС 3 по 6 марта в Челябинске в 24-й раз состоялись Всероссийские соревнования на Кубок губернатора Челябинской области по кикбоксингу. В рамках традиционных состязаний в манеже спортивного комплекса имени Елены Елесиной прошли чемпионат и первенство Уральского федерального округа по кикбоксингу в разделах фулл-контакт и К1, а также региональный турнир по поинтфайтингу и лайт-контакту. За награды в ринговых и татами–дисциплинах спорили около 65 спортсменов из Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. На счету южноуральских файтеров 104 медали. В том числе – 30 золотых, 27 серебряных и 37 бронзовых. «На Урале всё проходит, как всегда, на высшем уровне, – считает вице-президент федерации кикбоксинга России, председатель судейской коллегии ФКР, заслуженный тренер РоссииСпортсмены очень соскучились по соревнованиям. Прошлый год из-за ситуации с пандемией был очень сложным. Ребята, конечно, где-то растеряли физическую форму, и стимул даже был потерян. Но у молодежи есть желание заниматься прекрасным видом единоборств – кикбоксингом». Больше всех медалей – 104 (30 золотых, 27 серебряных и 37 бронзовых) – завоевали хозяева соревнований. В итоге им в очередной раз достался главный приз за победу в общекомандном зачете – Кубок губернатора. Второе место заняли представители Свердловской области, третье – бойцы из ХМАО.«Отмечу в этом году большое количество участников и конкуренцию во всех весовых категориях, – поделился президент федерации кикбоксинга УрФОВ состязаниях смогли принять участие кикбоксеры из всех регионов нашего округа, а также гости из Пермского края. Сформировалась очень сильная сборная Уральского федерального округа, которая будет достойно представлять округ на чемпионате и первенстве России». Один из самых титулованных участников состязаний чемпион Европы, серебряный призер чемпионата мира, шестикратный чемпион России в самом жестком разделе кикбоксинга К1, выступающий за Челябинскую область и Пермский край, одержал победу в весе до 63,5 килограммов. В финальном бою представитель челябинского клуба кикбоксинга К1 «Клуб 74» эффектным ударом «вертушка» нокаутировал менее опытного соперника из ЯНАО. Подопечный старшего тренера сборной Челябинской области в разделе К1и заслуженного тренера Россиииз Соликамска признался, что работал с молодым спортсменом осторожно, но на бой, раз уж ты выбрал этот вид спорта, надо настраиваться серьезно. Вышел в ринг – дерись. Источник: Центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А.Е. Миллера AzAzA 2021-03-09YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Южноуральские дзюдоисты завоевали три медали в Екатеринбурге

Южноуральцы завоевали Кубок губернатора по дзюдо

На Кубке губернатора Челябинской области по дзюдо будет работать серьезный ...

В Челябинске состоится юбилейный Кубок губернатора по дзюдо

В Челябинске пройдет первенство УрФО по дзюдо {comments_news}