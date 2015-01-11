Камерный приглашает театралов на «секретную» читку

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Челябинский Камерный театр завтра, 10 марта, приглашает на читку новой пьесы. Название произведения держится в секрете. Читку проведет давний друг и соратник театра Алексей Янковский.Известный режиссер ради такого случая специально снова приедет в Челябинск. Цель визита он сам обозначил как «продолжение сотрудничества с Камерным театром», сообщает пресс-служба театра.Название пьесы, которую будет читать мэтр, пока известно только ему самому, и в этом вся интрига. Произведение современного автора недавно вышло в свет, и его еще нигде не успели поставить. Как сообщил режиссер, действие пьесы опосредованным образом связано с Челябинском, поскольку в ней упоминается метеорит.«По нынешним временам работать в театре - все равно, что вести драмкружок в больнице для душевнобольных. Вход на читку только для актеров и сумасшедших», - заявляет Алексей Янковский.Кстати, в театре рассказали, что в соцсетях уже вовсю торгуют билетами на читку «для сумасшедших» по 750 рублей. На самом деле вход для всех желающих абсолютно бесплатный.Читка состоится 10 марта, в 11:00, в зале Союза театральных деятелей (на втором этаже в здании Камерного театра). А уже сегодня, 9 марта, в 17:00, Янковский проведет мастер-класс «Театр как форма жизни».