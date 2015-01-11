Лучшие в работе и творчестве: южноуральские студенты вернулись домой с всероссийских строек

В Калининградской и Ленинградской областях подвели итоги Зимнего этапа межрегиональных студенческих строек «Калининград» и «Мирный атом – ЛАЭС». Участвующие в этих проектах стройотряды Челябинской области стали лучшими в труде и творчестве, сообщает пресс-служба областного студенческого отряда.На протяжении двух месяцев молодежь работала на трудовых объектах. Представители сильного пола трудились на объекте «Логистического складского комплекса» предприятия АО «КОНЦЕРН ТИТАН – 2» в Калининградской области. Молодые люди возводили кирпичные и каменные конструкции, а также выполняли подсобные работы.На стройке работали представители восьми отрядов Южного Урала. В результате студенческий строительный отряд «Танкоград» взял первое место по производственным показателям, а Владимир Ефремов из отряда «Хамелеон» стал лучшим мастером проекта.Помимо трудовой деятельности отряды принимали участие в различных творческих мероприятиях. Так, ССО «Танкоград» и ССО «Феникс» заняли в фотоконкурсе первое и второе места соответственно.«Никто из наших ребят раньше не видел Калининград, только слышали о нем. Было приятно прилететь и осознать разницу в 20 градусов с суровым Уралом. Организация проекта прошла хорошо, нам удалось взять первое место по производственным показателям. Заниматься в основном приходилось с каменной кладкой и армированием будущих железобетонных столбов. Это классный опыт и знакомство со стройкой, особенно для ребят с архитектурно-строительного института», — делится своими впечатлениями пресс-секретарь ССО «Танкоград» Данил Пименов.
Источник: ЧОСО