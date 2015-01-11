2021-03-09YEKT11:00:00 | Губерния Челябинская область и Республика Башкортостан будут обмениваться опытом и развивать сотрудничество в сфере промышленной политики Источник: министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан









Соглашение о межрегиональном взаимодействии и всестороннем сотрудничестве в сфере промышленности подписали министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий и министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Александр Шельдяев.Подписание состоялось в рамках заседания коллегии минпрома республики, прошедшего в формате расширенного «Промышленного часа» на тему «Промышленность: вызовы и перспективы». Представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти, руководители федеральных институтов развития, министры промышленности субъектов РФ, руководители предприятий и эксперты подвели в Уфе итоги развития отечественной промышленности за 2020 г. и определили основные задачи её дальнейшего развития.Подписанный документ подразумевает:- обмен опытом и информационными материалами в области реализации государственной промышленной политики и совершенствования законодательства в этой сфере;- взаимодействие в вопросах привлечения инвестиций и улучшения инвестиционного климата;- развитие объектов технологической и промышленной инфраструктуры: индустриальных (промышленных) парков и технопарков и промышленных кластеров, в том числе межрегиональных;- укрепление кооперационных связей производителей высокотехнологической и имортозамещающей, социально значимой и конкурентоспособной продукции;-диверсификацию промышленного производства;- проведение совместных научно-технических миссий, конференций, семинаров, круглых столов, презентаций, выставок, курсов по обучению в области развития промышленности и др.«Губернатор Алексей Леонидович Текслер ставит перед областным минпромом задачу развития внутриобластной кооперации и промышленных предприятий. А обмен опытом всегда помогает найти новые пути, поделиться эффективными практиками. Тем более, нам есть, чему поучиться друг у друга. Как и на Южном Урале, в Башкортостане развита металлургия и машиностроение. Регион также специализируется на химической промышленности, электроэнергетике, добыче полезных ископаемых и лесопереработке. В Республике созданы научно-производственные кластеры с центрами подготовки кадров, исследовательскими институтами и опытными производствами. Сотрудничество с таким сильным соседом самым положительным образом скажется на реализации новых промышленных проектов, в том числе и совместных», - уверен министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий.В частности, глава регионального минпрома уже взял на заметку опыт еженедельного проведения «Промышленных часов» с руководителями республики, профильных ведомств и институтов развития, когда они выезжают непосредственно на крупные промышленные предприятия и встречаются там с представителями конкретной отрасли. Живой диалог способствует скорейшему решению актуальных вопросов не только отдельных промышленных предприятий, но и кластеров, и целых отраслей. Зачастую на таких встречах обсуждаются и заключаются важные контракты и договоры, что стимулирует развитие промышленности в целом.Ещё одна полезная практика – организация для промышленников региона бизнес-миссий с крупными госкорпорациями.«Они успешно проводятся челябинским минпромом и для предприятий нашей области. Но башкирские коллеги пошли чуть дальше, создав специализированные рабочие группы под руководством главы Башкортостана. Это позволяет вывести коммуникацию с госкорпорациями на уровень первых лиц, непосредственно принимающих решения. Сейчас мы хотим выйти с инициативой внедрения подобного опыта в Челябинской области», - рассказывает Павел Рыжий.В июле 2021 г. в Уфе пройдёт крупное совещание федерального уровня по развитию кластерной политики.Министр промышленности Челябинской области получил приглашение принять в нём участие от главы минпрома Республики Башкортостан Александра Шельдяева. Южноуральское министерство уже начинает подготовку к мероприятию и формирование делегации, в которую войдут представители всех семи промышленных кластеров региона. AzAzA 2021-03-09YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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