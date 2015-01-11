Евгений Щербаков потребовал навести порядок на тротуарах

Сегодня на аппаратном совещании глава округа Евгений Щербаков потребовал от УКСиБ усилить контроль за подрядными организациями, которые обслуживают улично-дорожную сеть. И, в первую очередь, строже спрашивать за уборку тротуаров и пешеходных пространств.

Снежная зима подошла к концу и в очередной раз обострила проблемы с уборкой улиц: коммунальщики не справляются с объемом работ, что напрямую отражается на комфорте и безопасности жителей. И если со стороны автомобилистов упреки звучат все реже и реже, то пешеходы не прекращают жаловаться в администрацию на гололед и снежные валы.

Такая ситуация не устраивает руководство округа, и по поручению Евгения Щербакова принимаются строгие меры в отношении предпринимателей - ИП Таланина И.Я (новый город) и ИП Вострякова М.В. (старый город), которые по муниципальным договорам обязаны заниматься качественным содержанием дорог и тротуаров.

Как доложили специалисты Управления капитального строительства и благоустройства, с 1 января 2021 года по настоящее время в отношении подрядчиков составлено 250 актов с замечаниями (половина из них – за ненадлежащее состояние тротуаров и пешеходных пространств).

Николай Филимонов, начальник отдела УКСиБ:

- Согласно действующему законодательству, уборка и подсыпка должны производиться в течение 6-7 часов после выпавших осадков. Не допускается наличие уплотненного снега как на проезжей части, так и на пешеходных пространствах. По факту, работы проводятся повсеместно в полном объеме без выходных, но с большим опозданием. Связано это с отсутствием у подрядчиков достаточного количества специализированной техники (например, все тротуары в старом городе прометаются механически, а подсыпка выполняется вручную – нет соответствующих машин).

Учитывая сложные погодные условия этой зимы, коммунальщики вывели на уборку улично-дорожной сети всю имеющуюся технику и персонал (по 15 дорожных рабочих у каждого ИП). Но даже на заявленные по графику ежедневные объемы сил у них не хватает. Поэтому им приходится действовать по принципу - от главных улиц с наиболее оживленным потоком людей и машин к второстепенным: так, три дня подряд идут работы на проспекте Победы, постоянное внимание (подметание и подсыпка, вывоз снега) уделяется пешеходной зоне на пр. К. Маркса, дважды на прошлой неделе проводилась очистка на площади Б.В. Броховича и на проспекте Ленина.

- УКСиБ осуществляет жесткий контроль за действиями подрядчиков (каждый день объезжаем город, выявляем нарушения и составляем акты), параллельно с нами за положением дел следит и выписывает протоколы за некачественную уборку ГИБДД, - комментирует действия в отношении ИП Таланина И.Я. и ИП Вострякова М.В. начальник УКСиБ Надежда Белякова. – Других мер воздействия нет. Выбрать самостоятельно устраивающих нас исполнителей работ, по действующему законодательству, мы не можем: подрядчики определяются на конкурсной основе исходя из наиболее выгодной для муниципалитета цены (и никакие другие параметры в расчет не принимаются).

Напомним, что в течение сезона власти округа строго спрашивали с подрядчиков за состояние дорог и тротуаров, в дальнейшем планируется ввести общественный контроль по этому направлению и ужесточить спрос за условия, создаваемые именно для пешеходов.

На фото: город 9 марта.



Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа