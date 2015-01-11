Часть россиян сможет досрочно уйти на пенсию

Учителя, врачи, летчики и пожарные теперь смогут досрочно выйти на пенсию – им вернули прежние льготы, добавив в стаж обучение и время на повышение квалификации.

Время учебы и дополнительного образования будет добавляться к стажу автоматически. Таким образом, у них появится от пяти и больше лет стажа, что позволит при желании раньше выйти на пенсию.

Постановление о расширении вариантов досрочного выхода на пенсию подписал премьер-министр Михаил Мишустин. При этом уточняется, что для этого за сотрудниками должны сохраняться рабочие места и зарплата, а работодатель должен за них перечислять взносы на обязательное пенсионное страхование.

«Очень важно, что эти дополнительные льготы для тех, кто сталкивается с определенными трудностями в своей профессии, особенно, опасной профессии. Эти люди, конечно же, имеют определенные виды на полноценную жизнь на заслуженном отдыхе. Эти люди, которые шли в эти профессии – врача, учителя, летчика или пожарного, возлагают на государство, на которое они и работают, определенные надежды», – пояснил независимый эксперт по пенсионным вопросам Сергей Звенигородский.

Эксперт отметил, что дополнительные льготы, которые вводятся, укладываются в общую стратегию развития социального обеспечения граждан со стороны государства.

https://dostup1.ru/society/Chast-rossiyan-smozhet-dosrochno-uyti-na-pensiyu_134987.html