Снежинские врачи получили награды за вклад в борьбу с COVID-19

Во вторник, 9 марта, в РФЯЦ – ВНИИТФ (ЗАТО Снежинск, Челябинская область) прошла торжественная церемония вручения сотрудникам ядерного центра и медицинским работникам ЦМСЧ № 15 наград Российского профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности.

Предваряя вручение наград, директор ядерного центра Михаил Железнов от имени коллектива РФЯЦ – ВНИИТФ, по поручению ГК «Росатом» и ЦК профсоюза выразил признательность сотрудникам медсанчасти за вклад в борьбу с распространением COVID-19 в Снежинске.

«Ваши рекомендации, ваше участие и ваша борьба за жизнь и здоровье наших сотрудников нам очень дороги. Вы не допустили, чтобы ядерный центр существенно ограничил себя в работе», – сказал он, в частности.

Председатель ППО ВНИИТФ Ефим Александров подчеркнул, что сегодня в Снежинске складывается относительно благополучная ситуация по пандемии. И это прямая заслуга ключевых специалистов медико-санитарной части, это результат эффективной совместной работы Госкорпорации, ядерного центра, профсоюза и всех, кто вовлечен в эти процессы. «В самом начале пандемии сложилась ситуация, когда мы не представляли себе, как планировать работу, как быть с коллективами, как распределить кадровый ресурс так, чтобы было минимальное количество потерь и не было паники. Четко и грамотно выстроить работу РФЯЦ – ВНИИТФ, безусловно, помогла уверенность в том, что у нас есть надежный тыл – наши врачи. Спасибо, вашими стараниями мы живы», – отметил Ефим Александров.

За существенный вклад в противодействие распространению коронавирусной инфекции нагрудный знак РПРАЭП «За взаимодействие и социальное партнерство» I степени вручен Юрию Костромину, заместителю главного инженера по промышленной безопасности РФЯЦ – ВНИИТФ.

https://dostup1.ru/society/Snezhinskie-vrachi-poluchili-nagrady-za-vklad-v-borbu-s-COVID-19_134998.html