Каждый 100 житель Челябинской области оказался носителем ВИЧ

Число установленных больных ВИЧ в Челябинской области составило 35 тыс. 902 – таким образом, носителем инфекции является каждый сотый житель региона.

Эти и другие цифры привели на региональной научно-практической конференции по итогам работы за 2020 год, которая прошла в областном Центре по профилактике и борьбе со СПИДом. По словам медиков, в прошлом году на Южном Урале выявлено 2 691 новых случаев вируса иммунодефицита, при том, что в 2019-м их было 3 542. Снижение составило 23,8%.

При этом тест на ВИЧ-инфекцию сдал почти каждый четвертый житель области, если считать новорожденных и глубоких стариков. Их проведено 997 тыс. 483 – очевидно, что многие южноуральцы сдали его по нескольку раз. Зато смертность от прогрессирования инфекции снизилась на 22,9%. Это во многом результат охвата пациента соответствующей терапией – за год он увеличился до 80,6%.+

Из всего количества новых случаев 68% пришлось на приобретенные половым путем. До сих пор это основной вид передачи ВИЧ-инфекции.

https://dostup1.ru/medicine/Kazhdyy-100-zhitel-Chelyabinskoy-oblasti-okazalsya-nositelem-VICh_134992.html