До -20°C похолодает в Челябинской области

В Челябинской области по-прежнему бушует непогода. Сегодня, 10 марта, синоптики прогнозируют порывистый ветер и местами сильный снег. Днем будет довольно тепло. Подробнее о погоде рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

В среду утром столбики термометров в регионе опустятся до −11, −16°C, при прояснении похолодает до −20°C. В юго-восточных районах синоптики обещают −4, −9°C. Облачно с прояснениями, небольшой снег, местами умеренный. Днем воздух прогреется до −2, −7°C. Облачно с прояснениями, снег, в горах местами сильный. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

В Челябинске 10 марта синоптики прогнозируют снег. Утром ртутные столбики покажут −14, −16°C, днем потеплеет до −2, −4°C. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду, днем порывы до 12 метров в секунду.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/do-20-c-pokholodaet-v-chelyabinskoy-oblasti/