Представляются полицейскими: мошенники придумали новую схему хищения средств со счетов россиян

Мошенники разработали новую схему выманивания денежных средств у россиян. Как сообщает издание «РИА Новости», на телефоны граждан поступают звонки от якобы полицейских, которые расследуют утечки данных, из-за которых денежные средства собеседников в опасности.

Так, обычно звонки поступают с городских номеров, мошенник представляется полицейским и сообщает, что неизвестные пытаются снять деньги со счета жертвы по нотариально заверенному документу. При этом хищение средств было предотвращено только благодаря бдительности сотрудника банка. Далее мошенник сообщает, что сейчас проводится проверка, каким образом произошла утечка данных, и просит собеседника рассказать, в каких банках он еще обслуживается, чтобы провести проверку и там.

«Легенда „социальных инженеров“ со звонками от „полицейских“, расследующих утечки данных, в последнее время получила широкое распространение, хотя схемы с использованием „правоохранителей“ известны давно. Дальнейшее развитие событий при таком звонке зависит только от фантазии и усердия мошенников. Выудив сведения о счетах и картах, злоумышленники используют их сами для хищения средств и оформления подложных кредитов, а также пополняют многочисленные базы данных, которые продают за большие деньги в даркнете»,

— рассказала изданию руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Однако эксперт предупреждает, что если полицейские расследуют такие дела, то напрямую обращаются в банк, поэтому такой звонок должен насторожить человека. Кроме того, правоохранители никогда не просят раскрывать информацию по телефону.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/predstavlyayutsya-politseyskimi-moshenniki-pridumali-novuyu-skhemu-khishcheniya-sredstv-so-schetov-r/