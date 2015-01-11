2021-03-10YEKT08:00:00 | Губерния В Челябинске отметят День православной книги Источник: ЧОУНБ









В Публичной библиотеке 11 марта состоится научно-практическая конференция «Православие в книжной культуре Южного Урала». Событие приурочено ко Дню православной книги. Организаторами выступают министерство культуры региона, Челябинская митрополия Русской Православной Церкви и Челябинская областная универсальная научная библиотека, сообщает пресс-служба ЧОУНБ.Впервые празднование Дня православной книги состоялось в 2009 году, учредить его предложил Святейший Патриарх Кирилл, который в одном из выступлений подчеркнул, что церковь «нуждается в качественной миссионерской литературе…». В качестве даты выбрали 14 марта, так как в этот день в 1564 году на Московском печатном дворе Иваном Федоровым издана первая печатная книга – «Апостол».Главная задача праздника – духовное просвещение и привлечение внимания к хорошей содержательной литературе. Иногда День православной книги даже называют Днем православной библиотеки.За прошедшие годы праздник обрел свои традиции: в библиотеках проводятся конференции и выставки-просмотры литературы, встречи с писателями и священнослужителями; в епархиях проходят акции и конкурсы, посвященные православной книге.В Челябинской области ежегодно отмечается День славянской письменности и культуры, а также проходит конференция «Православие в книжной культуре Южного Урала». Это помогает укрепить взаимодействие учреждений культуры с Челябинской митрополией, так как цели у них одни – привлечение внимания южноуральцев к духовно-нравственному воспитанию человека и укрепление духовности, в том числе и через книгу.«Сегодня нашими специалистами проводится огромная работа по оцифровке книжных памятников, в том числе православной книги. Многие десятилетия она была доступна только немногочисленным исследователям, сейчас цифровые копии доступны для всех категорий пользователей без ограничений. Преодолен принцип избирательности и соблюден принцип свободного доступа к информации», – подчеркнула директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки Наталья Диская.







Источник: ЧОУНБВ Публичной библиотеке 11 марта состоится научно-практическая конференция «Православие в книжной культуре Южного Урала». Событие приурочено ко Дню православной книги. Организаторами выступают министерство культуры региона, Челябинская митрополия Русской Православной Церкви и Челябинская областная универсальная научная библиотека, сообщает пресс-служба ЧОУНБ.Впервые празднование Дня православной книги состоялось в 2009 году, учредить его предложил Святейший Патриарх Кирилл, который в одном из выступлений подчеркнул, что церковь «нуждается в качественной миссионерской литературе…». В качестве даты выбрали 14 марта, так как в этот день в 1564 году на Московском печатном дворе Иваном Федоровым издана первая печатная книга – «Апостол».Главная задача праздника – духовное просвещение и привлечение внимания к хорошей содержательной литературе. Иногда День православной книги даже называют Днем православной библиотеки.За прошедшие годы праздник обрел свои традиции: в библиотеках проводятся конференции и выставки-просмотры литературы, встречи с писателями и священнослужителями; в епархиях проходят акции и конкурсы, посвященные православной книге.В Челябинской области ежегодно отмечается День славянской письменности и культуры, а также проходит конференция «Православие в книжной культуре Южного Урала». Это помогает укрепить взаимодействие учреждений культуры с Челябинской митрополией, так как цели у них одни – привлечение внимания южноуральцев к духовно-нравственному воспитанию человека и укрепление духовности, в том числе и через книгу.«Сегодня нашими специалистами проводится огромная работа по оцифровке книжных памятников, в том числе православной книги. Многие десятилетия она была доступна только немногочисленным исследователям, сейчас цифровые копии доступны для всех категорий пользователей без ограничений. Преодолен принцип избирательности и соблюден принцип свободного доступа к информации», – подчеркнула директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки Источник: ЧОУНБ AzAzA 2021-03-10YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Публичная библиотека организует большой просмотр новинок

Встречай Год науки в научной библиотеке

Библиотека приглашает на выставки

К Дню славянской письменности и культуры

Выставка «Библиотека в меняющемся мире» {comments_news}