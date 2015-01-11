2021-03-10YEKT11:00:00 | Губерния ПАО «ТМК» и основной акционер ПАО «ЧТПЗ» сообщили об объединении компаний Источник: ПАО «ЧТПЗ»









Крупнейший в России производитель труб для нефтегазовой промышленности - «Трубная металлургическая компания» (ТМК) - приобрела 86,54% акций «Челябинского трубопрокатного завода» (ЧТПЗ) у его контролирующего акционера Андрея Комарова. О заключении сделки предприятия сообщили в совместном заявлении.В нем сказано, что объединение является частью реализации долгосрочной стратегии на расширение производства и рынков сбыта, диверсификацию продуктового портфеля и развитие инновационной составляющей. Стороны уточнили, что все необходимые для сделки одобрения, в том числе от Федеральной антимонопольной службы, получены.«Приобретенная компания – это признанный, сильный игрок трубного рынка с современным производством, высокопрофессиональным коллективом, собственными научными разработками, налаженными каналами продаж. Объединение перечисленных преимуществ со всеми компетенциями ТМК даст мощный синергетический эффект как для нашего бизнеса, так и для отрасли в целом, обеспечит энергетическую безопасность России и решение стратегических задач по импортозамещению, а также позволит полностью закрыть потребности отечественных компаний топливно-энергетического комплекса в специальных видах труб и снять в этой части технологическую зависимость сложных нефтегазовых проектов от иностранных разработок и поставщиков. Считаем, что с учетом новых мощностей сможем полностью удовлетворить потребности российских нефтегазовых компаний в высокотехнологичных продуктах», – заявил председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский.По словам председателя совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрея Комарова, за более чем 25 лет его участия в бизнесе завод достиг заметных успехов, создав фундаментальную стоимость актива, в том числе удалось завершить масштабный инвестиционный цикл и построить новые высокотехнологичные производства, подарившие миру понятие «белая металлургия». На заводе выстроена цепочка вертикальной интеграции в производстве бесшовных труб, сформирована развитая региональная металлоторговая сеть, в рамках клиентоцентричной стратегии создано и успешно развивается направление трубного сервиса. Компания имеет сбалансированный портфель заказов, работает во всех ключевых сегментах рынка, в том числе широко представлена на экспортном направлении. ЧТПЗ уверенно занимает лидирующие позиции по показателю эффективности в мире. В регионах присутствия выстроена уникальная система подготовки высококвалифицированных рабочих кадров на основе дуальной модели образования, включая лучшую в стране методологию обучения по программе «Будущее Белой металлургии». В компании сформирован профессиональный коллектив, способный решать самые амбициозные задачи.«Я глубоко удовлетворен заключенной сделкой. Уверен, консолидация с ТМК, успешной глобальной компанией, которая обладает высочайшей репутацией и строит свой бизнес на принципах устойчивого развития и социальной ответственности, позволит ЧТПЗ и коллективу компании и в дальнейшем поступательно двигаться вперед, внося значительный вклад в социально-экономическое развитие страны», - отметил Андрей Комаров.По оценкам экспертов, объединенные активы ТМК и ЧТПЗ будут контролировать около трети отечественного производства труб большого диаметра и сварных труб, а также большую часть выпуска бесшовных труб.«Объединение гигантов такого уровня, безусловно, важное событие для экономики Челябинской области. Трубопрокатный завод – одно из ведущих предприятий на ее территории, с которым и у правительства региона, и у других крупных представителей областной промышленности давно налажены стабильные партнерские отношения. Крайне важно обеспечить преемственность и сохранить их. Кроме того, и ТМК, и ЧТПЗ – ответственные налогоплательщики и социально ориентированные компании, много внимания уделяющие экологичности своих производств. Поэтому я уверен, что новый контролирующий акционер ПАО «ЧТПЗ» заинтересован в сохранении и наращивании и объемов производства, и рабочих мест, а также платежей в бюджеты всех уровней», - прокомментировал сделку заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.После объявления об объединении компаний акции ТМК на Мосбирже выросли на 1,2%, до 60,5 рублей за бумагу, а ЧТПЗ - на 16,44%, до 304,5 рублей. Вице-президент ТМК Владимир Шматович оценил стоимость объединенной компании в 155-158 млрд рублей.***Трубная металлургическая компания (ТМК) - глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, Румынии и Казахстане. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК занимают нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям в более 80 странах мира. ТМК поставляет продукцию в сочетании с широким комплексом сервисных услуг по термообработке, нанесению защитных покрытий, нарезке премиальных соединений, складированию и ремонту труб. Компания совершенствует свои научно-технические компетенции и ведет разработку инновационной трубной продукции на базе научно-технического центра (НТЦ) в Сколково и Русского научно-исследовательского института трубной промышленности (РусНИТИ) в Челябинске. Акции ТМК обращаются на Московской бирже.» - ведущий российский производитель трубной продукции и поставщик комплексных решений для компаний топливно-энергетического комплекса. Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, Складской комплекс ЧТПЗ, осуществляющий реализацию трубной продукции Группы в регионах, компанию по заготовке и переработке металлолома «МЕТА»; предприятия по производству магистрального оборудования «СОТ», «ЭТЕРНО», MSA (Чехия); нефтесервисный бизнес представлен компанией «Римера». Источник: ПАО «ЧТПЗ»Крупнейший в России производитель труб для нефтегазовой промышленности - «Трубная металлургическая компания» (ТМК) - приобрела 86,54% акций «Челябинского трубопрокатного завода» (ЧТПЗ) у его контролирующего акционера Андрея Комарова. О заключении сделки предприятия сообщили в совместном заявлении.В нем сказано, что объединение является частью реализации долгосрочной стратегии на расширение производства и рынков сбыта, диверсификацию продуктового портфеля и развитие инновационной составляющей. Стороны уточнили, что все необходимые для сделки одобрения, в том числе от Федеральной антимонопольной службы, получены.«Приобретенная компания – это признанный, сильный игрок трубного рынка с современным производством, высокопрофессиональным коллективом, собственными научными разработками, налаженными каналами продаж. Объединение перечисленных преимуществ со всеми компетенциями ТМК даст мощный синергетический эффект как для нашего бизнеса, так и для отрасли в целом, обеспечит энергетическую безопасность России и решение стратегических задач по импортозамещению, а также позволит полностью закрыть потребности отечественных компаний топливно-энергетического комплекса в специальных видах труб и снять в этой части технологическую зависимость сложных нефтегазовых проектов от иностранных разработок и поставщиков. Считаем, что с учетом новых мощностей сможем полностью удовлетворить потребности российских нефтегазовых компаний в высокотехнологичных продуктах», – заявил председатель совета директоров ТМК.По словам председателя совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрея Комарова, за более чем 25 лет его участия в бизнесе завод достиг заметных успехов, создав фундаментальную стоимость актива, в том числе удалось завершить масштабный инвестиционный цикл и построить новые высокотехнологичные производства, подарившие миру понятие «белая металлургия». На заводе выстроена цепочка вертикальной интеграции в производстве бесшовных труб, сформирована развитая региональная металлоторговая сеть, в рамках клиентоцентричной стратегии создано и успешно развивается направление трубного сервиса. Компания имеет сбалансированный портфель заказов, работает во всех ключевых сегментах рынка, в том числе широко представлена на экспортном направлении. ЧТПЗ уверенно занимает лидирующие позиции по показателю эффективности в мире. В регионах присутствия выстроена уникальная система подготовки высококвалифицированных рабочих кадров на основе дуальной модели образования, включая лучшую в стране методологию обучения по программе «Будущее Белой металлургии». В компании сформирован профессиональный коллектив, способный решать самые амбициозные задачи.«Я глубоко удовлетворен заключенной сделкой. Уверен, консолидация с ТМК, успешной глобальной компанией, которая обладает высочайшей репутацией и строит свой бизнес на принципах устойчивого развития и социальной ответственности, позволит ЧТПЗ и коллективу компании и в дальнейшем поступательно двигаться вперед, внося значительный вклад в социально-экономическое развитие страны», - отметил.По оценкам экспертов, объединенные активы ТМК и ЧТПЗ будут контролировать около трети отечественного производства труб большого диаметра и сварных труб, а также большую часть выпуска бесшовных труб.«Объединение гигантов такого уровня, безусловно, важное событие для экономики Челябинской области. Трубопрокатный завод – одно из ведущих предприятий на ее территории, с которым и у правительства региона, и у других крупных представителей областной промышленности давно налажены стабильные партнерские отношения. Крайне важно обеспечить преемственность и сохранить их. Кроме того, и ТМК, и ЧТПЗ – ответственные налогоплательщики и социально ориентированные компании, много внимания уделяющие экологичности своих производств. Поэтому я уверен, что новый контролирующий акционер ПАО «ЧТПЗ» заинтересован в сохранении и наращивании и объемов производства, и рабочих мест, а также платежей в бюджеты всех уровней», - прокомментировал сделку заместитель губернатора Челябинской области.После объявления об объединении компаний акции ТМК на Мосбирже выросли на 1,2%, до 60,5 рублей за бумагу, а ЧТПЗ - на 16,44%, до 304,5 рублей. Вице-президент ТМКоценил стоимость объединенной компании в 155-158 млрд рублей.***- глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, Румынии и Казахстане. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК занимают нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям в более 80 странах мира. ТМК поставляет продукцию в сочетании с широким комплексом сервисных услуг по термообработке, нанесению защитных покрытий, нарезке премиальных соединений, складированию и ремонту труб. Компания совершенствует свои научно-технические компетенции и ведет разработку инновационной трубной продукции на базе научно-технического центра (НТЦ) в Сколково и Русского научно-исследовательского института трубной промышленности (РусНИТИ) в Челябинске. Акции ТМК обращаются на Московской бирже. ПАО «ЧТПЗ - ведущий российский производитель трубной продукции и поставщик комплексных решений для компаний топливно-энергетического комплекса. Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, Складской комплекс ЧТПЗ, осуществляющий реализацию трубной продукции Группы в регионах, компанию по заготовке и переработке металлолома «МЕТА»; предприятия по производству магистрального оборудования «СОТ», «ЭТЕРНО», MSA (Чехия); нефтесервисный бизнес представлен компанией «Римера». AzAzA 2021-03-10YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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