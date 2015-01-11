Цифровая команда Челябинской области пройдет курс повышения квалификации

Обучение руководителей цифровой трансформации продлится до 19 марта. В первый день занятий участников поприветствовали министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов и ректор Челябинского госуниверситета Сергей Таскаев, сообщает мининформ.Как отметил руководитель министерства, вопросы цифровой трансформации и развитие цифровых команд остаются ключевыми как на федеральном уровне, так и для правительства Челябинской области.«Главную цель, которую мы ставим перед руководителями цифровой трансформации региона, – это рост качества работы госорганов. В центре внимания - интересы гражданина. Это наш главный функциональный заказчик. Руководители цифровой трансформации, в свою очередь, должны понимать алгоритм действий для перехода к цифровому управлению», - рассказал министр.По словам Игоря Фетисова, прежде чем заменить аналоговые процессы цифровыми, ведомствам необходимо проанализировать систему управления, исключить лишние звенья и четко прописать все действия. «Сейчас восемь органов власти плотно взаимодействуют с Центром управления регионом по обращениям людей. Мы видим на практике, что некоторые проблемы носят накопленный эффект, в одночасье их невозможно решить. После выявления истинной причины проблем, важно грамотно оптимизировать процесс реагирования, чтобы предотвратить проблему в будущем», - подчеркнул министр.
Источник: пресс-служба мининформа Челябинской области