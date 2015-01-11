В Челябинской области похолодает до минус 32

Синоптики подготовили прогноз погоды в Челябинской области на пятницу, 12 марта.

По данным регионального Гидрометцентра, ночью температура опустится до минус 24-29, при прояснении – до 32. Местами пройдет небольшой снег, возможны метели.

Днем воздух прогреется до 11-16 градусов ниже нуля. Будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег.

Синоптики обещают северо-западный, западный ветер со скоростью 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с.+

В течение суток атмосферное давление резко повысится с 731 мм до 743 мм.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-poholodaet-do-minus-32_135070.html