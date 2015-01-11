Российские участники этапа Кубка мира по фристайлу в «Солнечной долине» заряжены на победу

В Государственном историческом музее Южного Урала открылась персональная фотовыставка Рашида Усманова «Познание мира — это жизнь». Интересно, что один из самых титулованных челябинских фотографов с не одной сотней международных наград, основатель и председатель Ассоциации фотографов «Евразия» и капитан российской сборной на Кубках мира по художественной фотографии взял в руки камеру не так уж и давно, всего несколько лет назад. Автор работ не считает себя фотографом — скорее, популяризатором и организатором фотографического движения в стране.«Для выставки я отобрал те работы, которые получили награды на международных конкурсах и медали национальных фотографических федераций», - рассказывает фотохудожник.И еще убежденно утверждает, что сейчас российские фотографы — самые лучшие. Весь мир это начинает признавать, хотя многие и удивляются, как это Россия, которую вообще не было видно на международной арене, вдруг вырвалась вперед. [gallery] Всего представлено 30 лучших работ автора в пяти жанрах: природа, монохром, тревел, портрет и уличная фотография. Подробнее
В областном правительстве сегодня, 11 марта, прошло награждение медицинских работников, внесших значительный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Дипломы лауреата премии губернатора Челябинской области получили 100 человек. Награды вручили первый заместитель губернатора Ирина Гехт и министр здравоохранения региона Юрий Семенов. Среди лауреатов - врачи, медсестры, средний медперсонал, фельдшеры, лаборанты диагностических центров и главные врачи со всей области, все они на протяжении года непрерывно ведут борьбу с COVID-19, спасая жизни южноуральцев. «Низкий поклон за ту работу, которую вы ведете! – сказала, обращаясь к героям дня,первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. – Когда был пик эпидемии, были тяжелейшие времена, мы учились жить в этих условиях, менялись методические рекомендации, подходы к лечению, сегодня они уже десятые, и они постоянно совершенствуются. Это колоссальная нагрузка».Сегодня, когда ситуация с коронавирусом стабилизировалась, отличившихся медиков решено было пригласить на прием и в очном формате сказать слова благодарности за труд. Тем более что многие из них продолжают и сегодня работать на базе ковидных госпиталей.«Мне очень хочется сказать всем вам огромное спасибо! Надеемся, совсем скоро пандемия останется в прошлом, не будет никакой другой волны. И каждый будет заниматься своим профессиональным профилем, как это было до ковида», – отметилминистр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов. Одним из лауреатов стала врач-педиатр, инфекционист из Магнитогорска Марина Киселева, стаж работы которой в медицине уже 23 года. По ее словам, премия – это награда общая для всего отделения. Как только родной инфекционный корпус центра охраны материнства и детства Магнитогорска перепрофилировали в ковидную базу, она не раздумывая начала там работать с первых дней пандемии.«За этот год мы через многое прошли. Лечение пациентов с ковидом – это постоянный труд! Спасибо нашему дружному коллективу, всем кто помогал. Опыт от работы в таких условиях, конечно, уникальный. Оценка очень нужна и важна для нас!» – поделилась Марина Киселева.Заведующая рентгенологическим отделением городской больницы № 9 Челябинска Наталья Жидкова дополняет слова коллеги:«Я благодарна и очень рада этой награде. И думаю, что она также принадлежит моему рентгеновскому отделению. Я благодарна всем своим сотрудникам за самоотверженный труд, особенно нашим работникам в возрасте, которые ни дня не сомневались, остались работать и до сих пор продолжают выполнять свои профессиональные обязанности. Рада, что наш труд оценен по заслугам».Полный список лауреатов премии губернатора опубликован на сайте минздрава Челябинской области. Подробнее
Сегодня, 11 марта, на горнолыжном курорте «Солнечная долина» завершились официальные тренировки участников Кубка мира по фристайлу. Позитивный настрой и заряд на победу излучают российские ски-кроссмены, которые высоко оценили подготовку трассы и намерены показать максимальный результат.«Настроение отличное, – делится своими впечатлениями россиянин Артем Набиулин. – Провели на «Солнечной долине» две тренировки, завтра стартует квалификация, будем работать на максимум. Трасса хорошо знакома, с детства на ней катаюсь. Конечно, она немного меняется, но рельеф примерно тот же. Из-за того, что выпало много снега, она немного «мягкая», но завтра ее «раскатают». Настрой боевой, заряжен на победу».Южноуральский спортсмен Игорь Омелин признался, что ему приятно выступать при поддержке родных зрителей: «Для меня домашний этап Кубка мира – особенный старт. Мне очень нравится здесь выступать. Я буквально вырос на «Солнечной долине», хорошо знаком с особенностями трассы. Кстати, ребята из других команд говорят, что им тоже очень понравилась трасса. Соперники все сильные, но предугадать, кто из них одержит победу невозможно. Этим и интересен ски-кросс, что здесь все непредсказуемо. Сегодня побеждает один, завтра другой. Будем стараться порадовать болельщиков и себя хорошими результатами. Есть большое желание завоевать корону победителя».Старший тренер сборной России по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» Константин Киреев уверяет, что наша команда хорошо готова к предстоящим соревнованиям и будет стараться биться за высокие места: «Погода меняется каждый день, соответственно другие требования при подготовке лыж. Но мы готовы ко всем нюансам. Соперники сильные, в Миасс приехали практически все ведущие спортсмены мира. Но мы будем стараться биться за медали».Анастасия Чирцова в общении с журналистами вспомнила, что раньше ей было волнительно выступать на домашнем этапе Кубка мира. Однако полученный опыт и практика помогают перебороть волнение. «Это очень круто выступать дома, на глазах у наших болельщиков. Эта поддержка придает нам уверенности. Сегодня очень хорошо потренировались. Погода получше стала, скорости возросли. Завтра важный день – нужно показывать хороший результат в квалификации, ну а в день финалов будем биться, выступать на пределе возможностей».Напомним, что в Кубке мира по фристайлу на ГЛК «Солнечная долина» выступят более 60 спортсменов из 12 стран. Они разыграют 2 комплекта медалей в дисциплине «ски-кросс». Прямую трансляцию соревнований покажут в прямом эфире телеканалы «Матч Страна» и «Евроспорт», а также Областное телевидение.Билеты на соревнования можно приобрести на официальном сайте www.kassir.ru и в кассах курорта dolina.su/sxwc2021. Болельщикам и любителям зимнего активного отдыха напоминаем, что «Солнечная долина» во время проведения этапа Кубка мира по фристайлу работает в обычном режиме. Гости могут покататься на доступных для проката трассах.
Источник: пресс-служба минспорта Челябинской области