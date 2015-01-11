С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии

Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы на 3,4% – их средний размер составит 10 183 рубля.
Как сообщает ТАСС, соответствующий проект постановления правительства подготовлен Минтруда и размещен на общественное обсуждение.
«Повышение производится с учетов темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Таким образом, размер индексации пенсий в 2021 году определяется как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2020 год (9 308 рублей) к аналогичной величине за 2019 (9 002 рубля). В связи с этим с 1 апреля 2021 года индексация размеров социальных пенсий составит 3,4%», – пояснили в ведомстве.
После изменений средний размер социальной пенсии с 1 апреля 2021 года составит 10 183 рубля. У тех граждан, у кого своя социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, есть социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня.
Добавим, индексация затронет 3,9 млн россиян, на эти цели до конца 2021 года из федерального бюджета будет направлено порядка 12,8 млрд рублей.
https://dostup1.ru/finance/S-1-aprelya-v-Rossii-proindexiruyut-sotsialnye-pensii_135086.html