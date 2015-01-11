2021-03-12YEKT09:00:00 | Новости Городские новости Евгений Щербаков: «Особое внимание необходимо уделить уборке тротуаров» Сегодня в начале рабочего дня глава Озерского городского округа Евгений Щербаков провел выездное совещание на тему уборки дорог и тротуаров, в ходе которого побывал на самых проблемных городских участках.

Маршрут движения был выстроен в соответствии с адресами, которые назвали жители округа в социальных сетях: месячная норма выпавших в последние дни осадков породила лавину обращений и вопросов по уборке территории - как улично-дорожной сети, так и дворов.

Евгений Щербаков оперативно отозвался на сигналы общественности и выехал в рейд совместно со специалистами и руководителем Управления капитального строительства и благоустройства Надеждой Беляковой.

Во время поездки было выявлено, что в микрорайонах, именуемых ДОКом, уборка производится регулярно: проспект Карла Маркса, улицы Дзержинского, Монтажников, Гайдара и другие оживленные направления не вызывают претензий. Исключение составляют небольшие улицы (типа, Цветочной и Горной) – их содержание нельзя назвать удовлетворительным. Что касается «старого города», оценку «хорошо» глава округа поставил только проспекту Победы. Состояние Набережной, Блюхера, Менделеева, Свердлова, Строительной вызывало серьезные вопросы: когда ими намерен заниматься подрядчик?

Отдельно остановился глава округа на площади им. Б.В. Броховича, где, судя по всему, вообще ничего не делалось всю зиму. И это при том, что эта общественная территория востребована горожанами, в том числе активно используется для остановки общественного транспорта.

Критически оценил Евгений Щербаков ситуацию с состоянием тротуаров: они выглядят заброшенными практически во всем городе - нет ни должной уборки, ни посыпки. Только на проспекте Ленина, судя по всему, дорожная техника работает систематически: и для водителей, и для пешеходов созданы нормальные условия.

В разговоре со специалистами УКСиБ глава округа затронул тему уборки дворовых территорий и отметил положительный опыт совместной работы УЖКХ и управляющей организации в поселке Метлино.

По итогам рабочей поездки Евгений Щербаков потребовал от УКСиБ ужесточить требования к подрядным организациям и активнее применять штрафные санкции за ненадлежащее выполнение договорных обязательств по муниципальным контрактам. Глава округа отметил, что коммунальщики должны мобилизовать на уборку улично-дорожной сети всех рабочих и технику:

- Особое внимание необходимо уделить уборке тротуаров: по ним ходят пожилые озерчане и мамы с колясками. Есть участки, где вообще не пройти, ощущение, что не чистили всю зиму - так быть не должно. Дал поручение УКСиБ поставить вопрос на особый контроль и методично проводить работу с подрядчиками, по необходимости – применять санкции. Это вопрос, в первую очередь, безопасности и комфорта наших граждан, послаблений быть не должно.

Надежда Белякова доложила, что с 1 января 2021 года по настоящее время в отношении подрядчиков специалистами Управления капитального строительства и благоустройства составлено 250 актов с замечаниями (половина из них – за ненадлежащее состояние тротуаров и пешеходных пространств). В дальнейшем УКСиБ продолжит составлять предписания, а подрядчики - получать штрафы.

Напомним, что с 1 марта за содержание улично-дорожной сети в округе отвечают: ИП Таланина И.Я (новый город), ИП Вострякова М.В. (старый город и п. Метлино), ООО ПСК «Портал» (Татыш и загородные дороги), ММПКХ Новогорный (п. Новогорный).



Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-03-12YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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