2021-03-12YEKT10:00:00 | Губерния В рамках нацпроекта «Культура» детскую школу искусств Златоуста ждет большое обновление Источник: пресс-служба администрации Златоуста









Детская школа искусств № 1 Златоуста успешно прошла региональный отбор среди профессионально ориентированных школ, которые реализуют предпрофессиональные программы в области искусства, и стала участницей национального проекта «Культура». Это позволит учреждению в год своего 45-летия существенно обновить базу для развития юных талантов, сообщает пресс-служба городской администрации.ДШИ № 1 занимает достойное место среди учреждений дополнительного образования города, отмечают в управлении культуры. Обучение талантливых детей здесь ведется на четырех отделениях: музыкальном, художественном, театральном и общеразвивающем.Благодаря участию в нацпроекте «Культура» школа сможет существенно обновить материально-техническую базу. Финансирование на эти цели направлено из федерального, областного и местного бюджетов. Общая сумма составляет порядка 2,7 миллиона рублей.Для юных музыкантов планируется приобрести два фортепиано и новые скрипки, для художественного отделения – профессиональные напольные софиты, интерактивное оборудование. Школьный библиотечный фонд пополнится нотной и учебной литературой. Кроме того, ожидается поставка большого количества мебели и установка новых кресел для зрителей в концертном зале.«Участие в нацпроекте даст школе искусств дополнительные возможности для развития, совершенствования образовательного процесса, позволит вывести работу с юными талантами на качественно новый уровень. А одаренным ребятам новые музыкальные инструменты и профессиональное оборудование для студий помогут лучше раскрываться, развивать свой творческий потенциал», – прокомментировал глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский.Средства, полученные по национальному проекту «Культура», должны быть израсходованы на закупку музыкальных инструментов, школьного оборудования и учебной литературы до конца текущего года. Источник: пресс-служба администрации ЗлатоустаДетская школа искусств № 1 Златоуста успешно прошла региональный отбор среди профессионально ориентированных школ, которые реализуют предпрофессиональные программы в области искусства, и стала участницей национального проекта «Культура». Это позволит учреждению в год своего 45-летия существенно обновить базу для развития юных талантов, сообщает пресс-служба городской администрации.ДШИ № 1 занимает достойное место среди учреждений дополнительного образования города, отмечают в управлении культуры. Обучение талантливых детей здесь ведется на четырех отделениях: музыкальном, художественном, театральном и общеразвивающем.Благодаря участию в нацпроекте «Культура» школа сможет существенно обновить материально-техническую базу. Финансирование на эти цели направлено из федерального, областного и местного бюджетов. Общая сумма составляет порядка 2,7 миллиона рублей.Для юных музыкантов планируется приобрести два фортепиано и новые скрипки, для художественного отделения – профессиональные напольные софиты, интерактивное оборудование. Школьный библиотечный фонд пополнится нотной и учебной литературой. Кроме того, ожидается поставка большого количества мебели и установка новых кресел для зрителей в концертном зале.«Участие в нацпроекте даст школе искусств дополнительные возможности для развития, совершенствования образовательного процесса, позволит вывести работу с юными талантами на качественно новый уровень. А одаренным ребятам новые музыкальные инструменты и профессиональное оборудование для студий помогут лучше раскрываться, развивать свой творческий потенциал», – прокомментировал глава Златоустовского городского округа.Средства, полученные по национальному проекту «Культура», должны быть израсходованы на закупку музыкальных инструментов, школьного оборудования и учебной литературы до конца текущего года. AzAzA 2021-03-12YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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