2021-03-12YEKT10:00:00 | Губерния ММК внедрил мобильный «Навигатор Безопасности» С января 2021 года в ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» внедрен «Навигатор Безопасности». Это автоматизированная система на базе мобильного приложения, предназначенная для фиксации выявленных руководителями опасных действий/условий на промышленной площадке, а также для контроля за их своевременным устранением, сообщает пресс-служба ММК.По словам генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева, внедрение данной инновации в сфере охраны труда и промышленной безопасности позволит снизить риск травматизма и поможет обеспечению безопасных условий труда на рабочих местах.«Обеспечение безопасной производственной среды – один из главных наших приоритетов. В 2020 году мы утвердили новую редакцию Политики в области промышленной безопасности и охраны труда в соответствии с программой внедрения требований международного стандарта ISO 45001:2018. В данной сфере мы стремимся к достижению нулевого травматизма, завоеванию лидирующих позиций среди металлургических компаний по ключевым показателям в области промышленной безопасности и охраны труда, повышению культуры производства и личной приверженности персонала соблюдению требований промышленной безопасности и охраны труда», – отметил Павел Шиляев.Мобильное приложение «Навигатор Безопасности» позволяет проводить мониторинг производственных структурных подразделений с использованием персональных данных. Руководитель структурного подразделения четыре дня в неделю обходит цех, фиксируя выявленные опасные условия в мобильном приложении «Навигатор Безопасности». По завершении обхода все выявленные нарушения отображаются в «Навигаторе Безопасности» у руководителей участков, на которых был проведен мониторинг. Те в свою очередь оперативно устраняют все выявленные опасные условия в установленные руководителем сроки.Кроме того, при выявлении опасного действия с помощью мобильного приложения «Навигатор Безопасности» можно провести поведенческий аудит безопасности (ПАБ) – зафиксировать опасное поведение работника или нарушения требований охраны труда, выявить коренные причины опасных действий, осуществить сбор предложений от сотрудников для обеспечения безопасного выполнения работ. Внедрение новой системы уже дало первые результаты. С начала года было выявлено и устранено более 3000 опасных условий, которые могли привести к травмам. От работников подразделений поступило 2616 предложений, 2094 из которых реализовано.Для оценки вовлеченности руководителей в обеспечение промышленной безопасности и охраны труда мобильное приложение «Навигатор Безопасности» составляет их рейтинг, в котором применяется балльная система. AzAzA 2021-03-12YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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