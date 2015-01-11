Воспитанники СК «Эдельвейс» стали призерами турниров разного уровня по дзюдо и самбо

В минувшие праздничные дни Федерация дзюдо и самбо Озерского городского округа собрала россыпь медалей разного достоинства на турнирах разного уровня.

06 марта воспитанники СК «Эдельвейс» Андрей Козьменко, Евгений Усков и Максим Ведерников под руководством тренера Олега Темникова приняли участие в Первенстве Челябинской области (пос. Увельский), выиграли бронзовые медали и отобрались на Первенство УрФО, которое состоится в г. Курган.

08 марта в г. Уфе на Всероссийском турнире по дзюдо (участники до 23 лет) воспитанница СК «Эдельвейс» Стефания Власова завоевала «золото» и путёвку на Первенство России, а также выполнила норматив звания «Мастер спорта России».

Информация и фото МБУ «Арена».

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/46182/