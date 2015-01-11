В Челябинской области предлагают сделать легальными только желтые и белые такси

В Челябинской области завершились общественные обсуждения поправок в закон о работе такси. Министерство дорожного хозяйства и транспорта предлагает ввести дополнительные требования к цвету кузова автомобилей.

Планируется, что разрешения на работу (с момента вступления новых правил в силу) будут выдавать только владельцам белых и желтых машин. Требование будет распространяться только на новых участников рынка. Те, кто уже ранее получил разрешение на работу, смогут не перекрашивать такси.

В областном миндортрансе считают, что требования к цвету упростят идентификацию такси на дорогах и помогут бороться с нелегальными перевозчиками. Также, по мнению разработчиков законопроекта, пассажиры будут в безопасности: увидев желтый или белый автомобиль, они будут знать, что к ним приехало легальное такси.

«Транспортные средства, оформленные в желтом и белом цветовых гаммах, будут являться визитной карточкой легкового такси, осуществляющего перевозки пассажиров в Челябинской области. Граждане, увидев легковое такси в установленных цветовых гаммах, будут уверены, что к месту вызова прибыл автомобиль официального перевозчика, который имеет соответствующее разрешение и оказывает услуги надлежащего качества. Указанные меры направлены на пресечение незаконной деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, сокращение теневого сектора рынка услуг легкового такси и повышение безопасности перевозок»,

— говорится в пояснительной записке к законопроекту, подписанной министром дорожного строительства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

Участники рынка в основном негативно отнеслись к перспективе введения дополнительных требований к внешнему виду такси в Челябинской области. В пресс-службе агрегатора такси «Максим» отметили, что автопарк необходимо обновлять каждые два-три года. Перекраска снижает продажную стоимость автомобиля, поэтому для замены машин денег будет меньше. Кроме того, в «Максим» считают меру избыточной. Пассажиры, по мнению представителей агрегатора, не ловят такси на улице, они получают полную информацию о заказе, которая позволяет идентифицировать приехавший автомобиль. Для выделения автомобиля такси в потоке машин есть стандартная символика: световой фонарь и шашки. Дополнительно используется фирменная символика компании, подчеркивают в пресс-службе «Максим».

В компании «Ситимобил» считают, что при принятии решения о введении новых требований необходимо учесть мнения потребителей и таксистов.

«Мы считаем, что целесообразность введения единой цветовой гаммы для автомобилей такси необходимо обсудить в регионе с отраслью. Важно помнить, что оклейка машин требует дополнительных финансовых ресурсов со стороны перевозчиков, что лишь усилит на них нагрузку в условиях экономической нестабильности, вызванной COVID-19»,

— отметили в «Ситимобил».

Председатель федерального Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова говорит, что экономические затраты на приведение цвета подвижного состава к стандарту варьируются от 30 до 50 тыс. рублей за автомобиль. Стоимость автомобиля, перекрашенного в желтый цвет, значительно падает на вторичном рынке. Все эти расходы перевозчики и агрегаторы могут заложить в стоимость проезда для жителей, считает Ирина Зарипова.

https://www.1obl.ru/news/ekonomika/v-chelyabinskoy-oblasti-predlagayut-sdelat-legalnymi-tolko-zheltye-i-belye-taksi/