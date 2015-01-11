Налоговый вычет за занятия спортом могут ввести для россиян и их детей

Для несовершеннолетних россиян, которые занимаются спортом и ведут активный образ жизни, могут ввести социальный налоговый вычет по НДФЛ. Деньги сможет вернуть и активное взрослое население страны. Об этом сообщает издание «Парламентская газета».

Так, россияне и их дети, занимающиеся спортом в различных секциях, смогут вернуть до 15,6 тысяч рублей. Воспользоваться правом возврата средств можно будет не позже трех лет с момента уплаты налога.

«В дальнейшем, когда мы поймем, как складывается правоприменительная практика, будем стремиться автоматизировать получение вычета»,

— сообщил заместитель главы Минфина Алексей Сазанов при рассмотрении соответствующего законопроекта в первом чтении.

Отмечается, что получать вычет можно будет не только за родных детей, но и усыновленных, и подопечных.

На данный момент Министерство спорта РФ составляет список компаний, которые должны быть включены в перечень физкультурно-спортивных организаций. Затем правительство Российской Федерации утвердит перечень услуг, за оплату которых можно будет получит налоговый вычет. По данным издания, это будут различные тренировки, фитнес, спортивные секции, физкультурные мероприятия и многое другое.

Валерий Скруг, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам и один из авторов документа, отмечает, что очень важно заинтересовать как можно больше людей занятиями спортом и сделать физкультурно-оздоровительные услуги максимально доступными.

На рассмотрение Госдумы документ могут вынести уже на следующей неделе.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/nalogovyy-vychet-za-zanyatiya-sportom-mogut-vvesti-dlya-rossiyan-i-ikh-detey/